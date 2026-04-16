Resurge entrevista de Anna Kendrick tras polémica de Katy Perry por presunto abuso

En medio de la conversación que ha surgido en redes sociales, el nombre de Katy Perry vuelve a estar en el centro de atención tras una acusación pública de la actriz Ruby Rose, quien denunció un presunto abuso sexual histórico ocurrido años atrás. A raíz de esto, autoridades en Australia han iniciado una investigación oficial para esclarecer los hechos, mientras que el equipo de la cantante ha rechazado las acusaciones, calificándolas como falsas.

Con la conversación al ojo público, resurge un clip de la actriz Anna Kendrick que corresponde a una aparición de la actriz en el programa de Conan O’Brien, donde relató un momento incómodo que vivió con la cantante años atrás. Durante la conversación, Kendrick compartió la anécdota en su característico tono humorístico, describiendo una interacción que, en su momento, presentó como una situación inesperada.

Katy Perry me tocó el escote con los dedos. Fue una noche extraña. ¡Es muy atrevida! Anna Kendrick

Según lo mencionado en la entrevista, el momento habría ocurrido alrededor de 2014, cuando ambas coincidieron en un evento. Kendrick también comentó que ya había tenido interacciones previas con Perry, a quien describió como una persona de personalidad fuerte.

Ya la había conocido antes, y sí, es como… así es ella. Ya sabes, es agresiva. Me gusta. Está bien. Anna Kendrick

El resurgimiento de este video se da después de recientes declaraciones públicas que han reavivado el debate en redes sobre límites, consentimiento y dinámicas dentro de la industria del entretenimiento. En este contexto, distintas voces han señalado la importancia de abordar estos temas con responsabilidad, especialmente cuando se trata de experiencias que, en su momento, no fueron discutidas abiertamente.