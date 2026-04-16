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Karol G cuenta qué aprendió de Rihanna y por qué cambió su forma de ver la fama

La cantante colombiana compartió en Call Her Daddy la lección que cambió su forma de ver el éxito y su relación con los fans

Abril 15, 2026 • 
Tania Franco
Karol G cuenta qué aprendió de Rihanna y por qué cambió su forma de ver la fama

Getty Images.

Karol G sorprendió al revelar uno de los momentos más significativos de su carrera durante su participación en el podcast Call Her Daddy, donde habló del ejemplo que recibió de Rihanna y que marcó su forma de entender la fama. La artista colombiana recordó su encuentro con la cantante en el Super Bowl, describiéndolo como una experiencia que transformó su perspectiva personal y profesional.

Me dio la lección más increíble que alguien me ha dado en mi vida. Tienes que ser la persona que te gustaría conocer para todos.
Karol G

La cantante también compartió cómo Rihanna la hizo sentir especial desde el primer momento. Recordó que, pese a estar en un contexto tan importante como el Super Bowl, la artista barbadense se mostró cercana, relajada y genuina, incluso conversando con ella sobre su música y su carrera, algo que no esperaba.

Ella hablaba conmigo de cosas que yo jamás habría imaginado, no sabía que conocía mi música, que conocía mi carrera, y me hizo sentir muy cómoda.
Karol G

Este encuentro dejó una huella profunda en Karol G, quien confesó que a partir de ese día decidió aplicar esa filosofía en su vida. Para la cantante, ese aprendizaje se convirtió en uno de los más valiosos que ha recibido dentro de la industria.

Quizá esta es la mejor lección que puedo tener. Necesito ser esa persona que la gente y mis fans quisieran conocer cuando me vean.
Karol G

Finalmente, Karol G también relató lo nerviosa que se sintió al conocer a Rihanna, describiendo el momento como abrumador y emocionante, siendo que más de una vez ha confesado que es una inspiración musical para ella, y conocerla en un día tan importante donde anunció su embarazo frente al mundo durante su presentación en el Super Bowl en el 2023.

karol g Rihanna
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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