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El elenco de Malcolm el de en medio se emociona en México al conocer a sus voces en español

Frankie Muniz agradece al doblaje latino el éxito de la serie en el país, en medio del estreno de La vida sigue siendo injusta en Disney+

Abril 15, 2026 • 
Tania Franco
Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de "Malcolm el de en medio"

Getty Images.

El regreso de Malcolm el de en medio ha traído consigo una ola de nostalgia en México, uno de los países donde la serie alcanzó mayor popularidad. Durante su visita al país, parte del elenco original participó en un programa matutino, donde vivieron uno de los momentos más emotivos al conocer a los actores de doblaje que dieron vida a sus personajes en español.

En este encuentro, Frankie Muniz —quien interpreta a Malcolm— no ocultó su emoción y reconoció públicamente el papel clave del doblaje latino en el éxito de la serie.

México es el lugar donde Malcolm el de en medio es más popular en todo el mundo, y creo que es gracias a estas increíbles voces que ustedes escuchan.
Frankie Muniz

Agradeciendo el trabajo de los actores que lograron transmitir el humor y la esencia del programa a otra cultura. El momento destacó la conexión única que existe entre la serie y el público mexicano, donde las voces en español se convirtieron en parte fundamental de su identidad.

“La vida sigue siendo injusta”, está disponible en Disney+, y marca el regreso de la historia con parte del elenco original. En esta nueva etapa, destacan Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes retoman sus personajes años después.

Cabe destacar que Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, decidió no regresar a la actuación, por lo que no forma parte de este nuevo proyecto. Aun así, el entusiasmo por la serie se mantiene intacto, especialmente en México, donde su legado sigue más vivo que nunca.

Como parte de su paso por el país, los actores también formarán parte de La Mole Convention en la Ciudad de México, donde convivirán con fans y celebrarán el impacto de una serie que, décadas después, continúa marcando generaciones.

Malcolm el de en medio
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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