Timothée Chalamet y Zendaya se reúnen para promocionar Dune

Ambos actores han participado en diversos eventos junto al director Denis Villeneuve y el elenco principal para presentar nuevas imágenes y adelantos de la franquicia. En el caso más reciente, los actores aparecieron juntos durante la promoción de Dune: Part Three en CinemaCon 2026, donde revelaron material exclusivo y detalles sobre la evolución de sus personajes.

La tercera entrega de la franquicia, tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de este año. La historia está basada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert y se sitúa dos años después de los acontecimientos de la segunda parte. La trama sigue a Paul Atreides (interpretado por Chalamet), ahora convertido en emperador, quien debe enfrentar las consecuencias políticas, religiosas y personales de su ascenso al poder.

En este contexto, el personaje de Chani (Zendaya), adquiere mayor profundidad, mostrando una relación más compleja con Paul en medio de conflictos, guerras y tensiones internas. La película explorará temas como el poder, el destino y el costo de las decisiones, además de presentar una historia más oscura y emocional dentro del universo de Dune.