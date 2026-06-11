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Belinda deslumbra en la inauguración del Mundial con un diseño cubierto de cristales Swarovski

La cantante y actriz mexicana acaparó los reflectores durante la ceremonia de inauguración del Mundial al lucir un impresionante atuendo personalizado que combinó moda y lujo

Junio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Para su participación en el escenario inaugural, Belinda vistió un modelo exclusivo elaborado a partir de unos Levi’s 578 customizados por el diseñador mexicano Juan Carlos Plasencia. La pieza destacó por estar adornada con más de 80 mil cristales Swarovski en tonalidades rosa y azul, creando un efecto brillante que captó la atención de los miles de asistentes y de la audiencia internacional que siguió el evento.

El diseño, confeccionado especialmente para la ocasión, requirió un meticuloso trabajo artesanal para colocar cada uno de los cristales sobre la prenda, convirtiéndola en una de las más llamativas de la tarde. El vestuario reflejó el estilo glamuroso y vanguardista que ha caracterizado a Belinda a lo largo de su carrera.

Además, la artista también utilizó un micrófono personalizado,decorado con aproximadamente 10 mil piedras brillantes que armonizaban con los tonos y acabados de su vestuario, reforzando la estética que presentó sobre el escenario mundialista.

La participación de Belinda formó parte del elenco de artistas que amenizaron la ceremonia inaugural de la Copa, un espectáculo que reunió música, cultura y tecnología para dar bienvenida al torneo más importante del futbol internacional.

belinda Copa del Mundo Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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