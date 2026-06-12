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Salma Hayek sorprendió en la inauguración del Mundial con un look Gucci

La famosa actriz mexicana tuvo un papel importante en el evento donde dio un emotivo mensaje de unidad

Junio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Salma Hayek se robó los reflectores durante la ceremonia inaugural del Mundial en la Ciudad de México, donde apareció como una de las invitadas especiales y embajadora del torneo. La estrella veracruzana deslumbró con un espectacular conjunto rojo confeccionado especialmente por la firma italiana Gucci, reafirmando su estatus como uno de los íconos de moda más importantes de México a nivel internacional.

La presencia de Hayek fue una de las grandes sorpresas de la tarde. Durante el desfile protocolario de las 48 selecciones participantes, Hayek ofreció un emotivo mensaje de bienvenida en español que arrancó los aplausos de los más de 80 mil aficionados presentes.

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Getty

“Los mexicanos estamos muy honrados de que aquí comience el primer partido de esta maravillosa tradición futbolística que nos une a todos. Viva México y Viva el futbol”, expresó la actriz destacando el orgullo del país por albergar el arranque de la máxima fiesta del balompié mundial.

Su discurso fue recibido con entusiasmo por el público, que celebró la participación de una de las mexicanas más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Salma Hayek
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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