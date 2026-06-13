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David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

El exfutbolista vivió uno de los momentos más importantes de su carrera junto a Victoria Beckham, Romeo, Cruz y Harper, quienes lo acompañaron durante la emotiva ceremonia. Sin Brooklyn a la vista.

Junio 12, 2026 • 
Tania Franco
David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

Getty Images.

David Beckham sumó un nuevo reconocimiento a su histórica trayectoria al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El exfutbolista británico estuvo arropado por su familia durante la ceremonia, convirtiendo el homenaje en una celebración llena de momentos emotivos.

David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

Getty Images.

Victoria Beckham acompañó a su esposo en primera fila junto a tres de sus hijos: Romeo, Cruz y Harper. Durante el evento, la familia no ocultó su orgullo por este nuevo logro del exjugador, quien agradeció el apoyo que ha recibido de sus seres queridos a lo largo de los años.

David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

Getty Images.

Tras la develación de la estrella. Harper, la menor del clan Beckham, también llamó la atención por acompañar a su padre en una fecha tan significativa. Tom Cruise fue una de las celebridades que acompañó a David, demostrando la cercana amistad que los une desde hace años. Ambos posaron sonrientes ante las cámaras, celebrando este reconocimiento que consolida el legado de Beckham más allá del deporte.

David Beckham recibe su estrella en Hollywood acompañado por Victoria y sus hijos

Getty Images.

La estrella de Hollywood se suma a una larga lista de reconocimientos obtenidos por Beckham, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del futbol y un referente global dentro y fuera de las canchas. La ceremonia reunió además a amigos y celebridades cercanas al británico, quienes fueron testigos de un momento que quedará marcado en la historia de la familia Beckham.

David Beckham victoria beckham tom cruise
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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