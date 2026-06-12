Revista
Síguenos en:
Lifestyle

¿Tacos de autor? Las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX: Dónde están y cuánto cuestan

Encontrar nuevas formas de disfrutar uno de los platillos más emblemáticos de México no es tarea sencilla. Sin embargo, entre la vasta oferta gastronómica de la Ciudad de México, descubrimos propuestas que reinventan el taco con ingredientes, técnicas y combinaciones inesperadas.

Junio 12, 2026 • 
Tania Franco
¿Tacos de autor? Estas son las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX

IG: Tacos París.

Entre ingredientes inesperados, recetas reinventadas y presentaciones impecables, encontramos taquerías que le dan un upgrade al clásico sabor que todos conocemos y amamos, demostrando que la tradición y la innovación pueden convivir en una misma tortilla.

Si eres una persona que le gusta probar nuevas propuestas gastronómicas, esta lista es un must para tu siguiente parada taquera:

Taco Infantil - Tacos París

A simple vista podría parecer una propuesta sencilla, pero este taco de 100 pesos demuestra que menos es más. El rib eye, perfectamente jugoso, se combina con arúgula, cebolla morada y parmesano para crear una mezcla equilibrada entre intensidad y frescura. La salsa de cacahuate tostado termina de elevar el conjunto, aportando profundidad y un sabor que permanece en el paladar mucho después del último bocado. Lo puedes probar en la nueva sucursal de Robe Grill en Oaxaca 42, Roma Norte, CDMX.

Debemos confesar que visitamos la taquería con altas expectativas de tacos más complejos y famosos como su Royale, sin embargo los más destacados fueron el taco Infantil y el Habibi.

¿Tacos de autor? Las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX: Dónde están y cuánto cuestan

Instagram: Tacos París.

El Taco Norteño - Los Pastorcitos de Sirloin

Una visita obligada en CDMX, además de tener una gran variedad de tacos con calidad premium. El Taco Norteño es casi como un secreto gastronómica en la ciudad. Con un costo de 149 pesos, combina Top Sirloin con Chicharrón de la Ramos, guacamole, cebolla encurtida y cilantro. Tienen varias sucursales, incluyendo en Londres 61, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Tacos en la CDMX

Instagram: Los Pastorcitos de Sirloin Taquería.

Delgadita de Wagyu A5 japonés - La Once Mil

Tiene un precio de 335 pesos, está servido en tortilla de harina estilo norteño y con un toque de salsa. Este es el taco más caro y exclusivo de la conocida taquería del restaurante La Once Mil. Lo que hace que destaque es la grasa intramuscular que distingue a la que se considera la mejor carne de res del mundo. Con varias sucursales, como en Orizaba 83, Roma Norte.

¿Tacos de autor? Las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX: Dónde están y cuánto cuestan

Instagram: La Once Mil.

Esta selección está pensada para paladares en busca de sabores diferentes e incluso un tanto extravagantes en algunas de las taquerías más exclusivas de la CDMX.

Qué hacer en la CDMX CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Trucos de diseño para que una recámara pequeña se vea más amplia
Lifestyle
Trucos de diseño para hacer que una recámara pequeña parezca más grande
Junio 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Dónde colocar espejos en casa para activar la energía positiva según el Feng Shui
Lifestyle
Dónde colocar espejos en casa para activar la energía positiva según el Feng Shui
Junio 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las obras de teatro más impactantes de la CDMX que te dejarán pensando
Arte y Cultura
Las obras de teatro más impactantes de la CDMX que te dejarán pensando
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad
Lifestyle
Tendencia dopamina: cómo usar el color para llenar tu casa de energía y felicidad
Mayo 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
SALONCAMARENA_CARAS31.jpg
Lifestyle
Salón Camarena abre sus puertas con una noche de música, nostalgia y espectáculo
Celebrities y socialités se reunieron para celebrar la apertura de Salón Camarena, el nuevo hot spot de Las Palmas inspirado en la época de oro del cine mexicano.
Marzo 09, 2026
frida kahlo
Arte y Cultura
La exposición temporal en CDMX que reúne obras de Frida Kahlo y Diego Rivera
El Museo de Arte Moderno presenta 68 piezas de la histórica Colección Gelman, considerada una de las colecciones privadas más importantes del arte mexicano del siglo XX
Marzo 05, 2026
 · 
Tania Franco
MADS MIKKELSEN_ZEGNA_FRAGRANCE_6_BOTTLES.jpg
Lifestyle
ZEGNA revela MEMORIE, una nueva colección de fragancias que condensa más de cien años de visión, oficio y paisaje
Inspirada en la vida y el universo de su Fundador, Ermenegildo Zegna, la colección traduce recuerdos vividos —no como evocación del pasado, sino como experiencia en movimiento— en una narrativa sensorial coherente.
Marzo 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Diseño biofílico: la tendencia de interiores que transforma tu hogar en un refugio conectado con la naturaleza
Lifestyle
Diseño biofílico: la tendencia de interiores que transforma tu hogar en un refugio conectado con la naturaleza
Más que un estilo estético, el diseño biofílico se trata de una filosofía que busca reconectar a las personas con la naturaleza a través de los espacios que habitan.
Mayo 30, 2026
 · 
Melisa Velázquez