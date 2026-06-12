¿Tacos de autor? Las 3 propuestas más disruptivas y creativas en CDMX: Dónde están y cuánto cuestan

Entre ingredientes inesperados, recetas reinventadas y presentaciones impecables, encontramos taquerías que le dan un upgrade al clásico sabor que todos conocemos y amamos, demostrando que la tradición y la innovación pueden convivir en una misma tortilla.

Si eres una persona que le gusta probar nuevas propuestas gastronómicas, esta lista es un must para tu siguiente parada taquera:

Taco Infantil - Tacos París

A simple vista podría parecer una propuesta sencilla, pero este taco de 100 pesos demuestra que menos es más. El rib eye, perfectamente jugoso, se combina con arúgula, cebolla morada y parmesano para crear una mezcla equilibrada entre intensidad y frescura. La salsa de cacahuate tostado termina de elevar el conjunto, aportando profundidad y un sabor que permanece en el paladar mucho después del último bocado. Lo puedes probar en la nueva sucursal de Robe Grill en Oaxaca 42, Roma Norte, CDMX.

Debemos confesar que visitamos la taquería con altas expectativas de tacos más complejos y famosos como su Royale, sin embargo los más destacados fueron el taco Infantil y el Habibi.

Instagram: Tacos París.

El Taco Norteño - Los Pastorcitos de Sirloin

Una visita obligada en CDMX, además de tener una gran variedad de tacos con calidad premium. El Taco Norteño es casi como un secreto gastronómica en la ciudad. Con un costo de 149 pesos, combina Top Sirloin con Chicharrón de la Ramos, guacamole, cebolla encurtida y cilantro. Tienen varias sucursales, incluyendo en Londres 61, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

Instagram: Los Pastorcitos de Sirloin Taquería.

Delgadita de Wagyu A5 japonés - La Once Mil

Tiene un precio de 335 pesos, está servido en tortilla de harina estilo norteño y con un toque de salsa. Este es el taco más caro y exclusivo de la conocida taquería del restaurante La Once Mil. Lo que hace que destaque es la grasa intramuscular que distingue a la que se considera la mejor carne de res del mundo. Con varias sucursales, como en Orizaba 83, Roma Norte.

Instagram: La Once Mil.

Esta selección está pensada para paladares en busca de sabores diferentes e incluso un tanto extravagantes en algunas de las taquerías más exclusivas de la CDMX.