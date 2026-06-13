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Arte y Cultura

La Sagrada Familia se ilumina por primera vez en 144 años y marca un nuevo capítulo en la obra de Gaudí

La inauguración de la Torre de Jesucristo convirtió a la basílica de Barcelona en la iglesia más alta del mundo y dejó un espectáculo de luces, drones y fuegos artificiales que dio la vuelta al mundo

Junio 12, 2026 • 
Tania Franco
La Sagrada Familia se ilumina por primera vez en 144 años y marca un nuevo capítulo en la obra de Gaudí

Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Barcelona vivió una noche histórica. La Basílica de la Sagrada Familia brilló como nunca antes durante la inauguración de la Torre de Jesucristo, la más alta de las 18 torres concebidas por Antoni Gaudí. El evento, celebrado el 10 de junio de 2026, coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto catalán y reunió a miles de personas para presenciar un espectáculo de luces, drones y fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad.

La Sagrada Familia se ilumina por primera vez en 144 años y marca un nuevo capítulo en la obra de Gaudí

Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Con 172.5 metros de altura, la nueva torre convierte oficialmente a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo, un hito alcanzado tras 144 años de construcción. La estructura está coronada por una monumental cruz de vidrio y cerámica que fue diseñada para reflejar la luz tanto de día como de noche, cumpliendo una de las visiones más ambiciosas de Gaudí.

La Sagrada Familia se ilumina por primera vez en 144 años y marca un nuevo capítulo en la obra de Gaudí

Bildagentur-online/Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

La ceremonia estuvo encabezada por el papa León XIV, quien bendijo la torre durante una misa solemne celebrada en el templo. Tras el acto religioso, la basílica se transformó en el escenario de un impresionante montaje visual que incluyó proyecciones, música, mil drones y una iluminación especial que recorrió la torre hasta llegar a la cruz que domina el perfil de Barcelona.

Barcelona España
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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