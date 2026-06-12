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Alejandro Fernández emociona al interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

El cantante mexicano protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural de la Copa al interpretar el Himno Nacional Mexicano ante más de 80 mil aficionados reunidos en el Estadio y millones de espectadores alrededor del mundo

Junio 11, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Salma Hayek, Alejandro Fernández y Karla Laveaga

Alejandro Fernández apareció vestido con un elegante traje de charro negro con detalles dorados y durante su participación llena de orgullo y sentimiento hizo vibrar al público.

“El Potrillo” fue ovacionado por los asistentes, quienes acompañaron cada estrofa del Himno en un ambiente cargado de emoción previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica. La actuación fue destacada como uno de los instantes más significativos de la ceremonia de apertura.

Después de su presentación, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el orgullo que sintió al representar a México en un evento de alcance global. El cantante recordó que ha tenido la oportunidad de presentarse en grandes escenarios alrededor del mundo, pero reconoció que cantar el Himno en la inauguración del Mundial fue una experiencia única y profundamente significativa.

En su publicación también evocó recuerdos de su infancia ligada al futbol y confesó que, pese a su larga trayectoria artística, pocas veces había sentido tantos nervios antes de subir a un escenario. Además, dedicó unas palabras a su padre, el fallecido cantante Vicente Fernández, a quien agradeció por haberle enseñado el amor por México y por la música. Incluso compartió una foto desde el estadio acompañada de un mensaje en el que expresó que esperaba haberlo hecho sentir orgulloso desde el cielo.

Alejandro Fernández Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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