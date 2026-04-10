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¡Malcolm el de en medio vendrá a México! Frankie Muniz protagoniza el evento más esperado en La Mole 2026

El protagonista de la icónica serie encabezará un press line y fan event en el Pepsi Center, en uno de los encuentros más esperados por los fans.

Abril 10, 2026 • 
Tania Franco
Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de "Malcolm el de en medio"

Getty Images.

La nostalgia televisiva se apodera de México con la llegada de “Malcolm el de en medio”, una de las series más icónicas de los 2000. Como parte de las actividades de La Mole 2026, Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield —mejor conocidos como los hermanos Wilkerson— llegarán a la Ciudad de México para un evento especial con fans.

La cita será el próximo 15 de abril en el Pepsi Center, donde se llevará a cabo un press line + fan event, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de convivir de cerca con parte del elenco que marcó a toda una generación. El encuentro coincide con el renovado interés por la serie, ahora disponible en plataformas como Disney+, lo que ha permitido que nuevas audiencias descubran la historia mientras los fans originales reviven sus momentos favoritos.

Con el estreno de la serie que da continuidad a la historia original de Malcolm llamada: “La vida sigue siendo injusta”, este evento promete ser una celebración del legado de Malcolm el de en medio y un momento imperdible para quienes crecieron con la caótica y entrañable familia Wilkerson.

Malcolm el de en medio
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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