¿Por qué Dewey no regresó? La razón detrás de su ausencia en el revival de "Malcolm el de en medio"

El esperado revival de “Malcolm el de en medio”, ya disponible en Disney+ con el título de “La vida sigue siendo injusta”, trajo de vuelta la nostalgia de una de las comedias más queridas de los 2000. Sin embargo, la ausencia que no ha pasado desapercibida entre los fans, es la de Dewey, el menor de los hermanos, no forma parte de esta nueva etapa.

El actor Erik Per Sullivan, quien interpretaba al pequeño, a diferencia de sus compañeros de elenco, decidió retirarse de la actuación hace varios años y ha mantenido un perfil completamente alejado de la industria del entretenimiento. Su última aparición en pantalla fue poco después del final de la serie original, y desde entonces optó por enfocarse en su vida personal y académica. La actriz que interpreta a Lois en la serie reveló por qué no forma parte del regreso.

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Está estudiando a Charles Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron montones de dinero para regresar y él simplemente dijo: ‘No, gracias’. Jane Kaczmarek

La ausencia de Dewey en esta nueva entrega ha generado conversación. Mientras tanto, el regreso de “Malcolm el de en medio” sigue despertando emoción, demostrando que, con o sin todos sus integrantes originales, su legado sigue más vivo que nunca, siendo que Frankie Muniz visitará México para celebrar el esperado regreso de la serie.