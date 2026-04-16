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El reencuentro de Joshua Jackson y Katie Holmes que recordó el romance en Dawson’s Creek

De su historia como Pacey y Joey al reciente evento de Brunello Cucinelli, la dupla vuelve a emocionar a una generación y prepara un nuevo proyecto juntos

Abril 15, 2026 • 
Tania Franco
El reencuentro de Joshua Jackson y Katie Holmes que recordó el romance en Dawson’s Creek

Lexie Moreland/WWD via Getty Images

El público los conoció como Pacey y Joey en Dawson’s Creek, una de las parejas más emblemáticas de la televisión de finales de los 90. Desde su historia en pantalla —marcada por una evolución emocional que conquistó a toda una generación— hasta su química fuera de cámaras, Joshua Jackson y Katie Holmes se consolidaron como un dúo inolvidable que definió una era.

Joshua Jackson habla por primera vez tras la muerte de James Van Der Beek, de "Dawson’s Creek"

Getty Images/Getty Images

Años después, el legado de la serie volvió a tocar fibras sensibles tras el fallecimiento de James Van Der Beek en febrero del 2026, protagonista del show, cuya partida conmocionó a los fans y reavivó el cariño por el elenco original. Su ausencia marcó un momento de reflexión sobre el impacto cultural que tuvo la serie y la conexión que aún mantiene con su audiencia.

Hoy, ese vínculo parece encontrar una nueva etapa. Jackson y Holmes han vuelto a coincidir profesionalmente en la película “Happy Hours”, una producción rodada en Nueva York que ha despertado expectativas no solo por su propuesta narrativa, sino por reunir nuevamente a dos figuras cuya historia compartida sigue generando conversación.

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Getty Images.

El proyecto, filmado en distintas locaciones de la ciudad, sigue la historia de dos antiguos amantes que se reencuentran en la adultez y enfrentan juntos las complejidades de la vida moderna —carreras, familia y decisiones personales— mientras exploran si el amor que compartieron puede renacer.

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Getty Images

La última vez que fueron vistos juntos fue precisamente en la gala de “Brunello: The Gracious Visionary”, un documental que celebra la vida y legado de Brunello Cucinelli, presentada en el Lincoln Center de Nueva York. Ahí, su reencuentro no solo captó miradas, sino que confirmó que algunas historias —dentro y fuera de la pantalla— siguen teniendo eco con el paso del tiempo.

katie holmes Joshua Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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