El reencuentro de Joshua Jackson y Katie Holmes que recordó el romance en Dawson’s Creek

El público los conoció como Pacey y Joey en Dawson’s Creek, una de las parejas más emblemáticas de la televisión de finales de los 90. Desde su historia en pantalla —marcada por una evolución emocional que conquistó a toda una generación— hasta su química fuera de cámaras, Joshua Jackson y Katie Holmes se consolidaron como un dúo inolvidable que definió una era.
Años después, el legado de la serie volvió a tocar fibras sensibles tras el fallecimiento de James Van Der Beek en febrero del 2026, protagonista del show, cuya partida conmocionó a los fans y reavivó el cariño por el elenco original. Su ausencia marcó un momento de reflexión sobre el impacto cultural que tuvo la serie y la conexión que aún mantiene con su audiencia.
Hoy, ese vínculo parece encontrar una nueva etapa. Jackson y Holmes han vuelto a coincidir profesionalmente en la película “Happy Hours”, una producción rodada en Nueva York que ha despertado expectativas no solo por su propuesta narrativa, sino por reunir nuevamente a dos figuras cuya historia compartida sigue generando conversación.
El proyecto, filmado en distintas locaciones de la ciudad, sigue la historia de dos antiguos amantes que se reencuentran en la adultez y enfrentan juntos las complejidades de la vida moderna —carreras, familia y decisiones personales— mientras exploran si el amor que compartieron puede renacer.
La última vez que fueron vistos juntos fue precisamente en la gala de “Brunello: The Gracious Visionary”, un documental que celebra la vida y legado de Brunello Cucinelli, presentada en el Lincoln Center de Nueva York. Ahí, su reencuentro no solo captó miradas, sino que confirmó que algunas historias —dentro y fuera de la pantalla— siguen teniendo eco con el paso del tiempo.