Alec Baldwin expresó su intención de retirarse de la actuación

En una reciente entrevista, Alec Baldwin aseguró que sus prioridades han cambiado radicalmente desde el incidente ocurrido en 2021, inclinándose ahora por una vida más centrada en su familia.

Durante su participación en el pódcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter, Baldwin reconoció el fuerte impacto emocional que le dejó el proceso judicial y mediático. El actor enfrentó cargos por homicidio involuntario que finalmente fueron desestimados en 2024, pero el desgaste personal persistió. Según sus propias palabras, la experiencia fue “muy dolorosa” y transformó su relación con el trabajo y la exposición pública.

Baldwin reveló que, tras el incidente, pasó más de tres años prácticamente alejado de la industria, permaneciendo en casa junto a su esposa, Hilaria Baldwin y sus hijos. “No quiero salir de mi casa. No quiero trabajar más. Quiero retirarme y quedarme con mis hijos”, afirmó el actor, dejando ver el nivel de agotamiento físico y emocional que atraviesa.

El actor también ha mencionado que este periodo de aislamiento le permitió replantear sus prioridades personales, dando mayor valor a la vida familiar que a su carrera profesional. Aunque ha continuado en proyectos recientes, admitió sentirse reacio a retomar el ritmo laboral previo y ha manifestado su deseo de mantenerse en un entorno más privado.