Victoria Beckham rompe el silencio sobre el conflicto con su hijo Brooklyn

Victoria Beckham habló después de que su hijo la acusó en redes sociales de “manipulación y humillación”, al igual que a su padre. Durante una entrevista con la revista “The Wall Street Journal”, la diseñadora fue cuestionada sobre su relación actual con su primogénito, a quien no mencionó directamente pero dijo, “creo que siempre. hemos amado mucho a nuestros hijos”.

“Hemos intentado siempre ser los mejores padres que podemos ser”, añadió sin entrar en detalles sobre la situación familiar que atraviesan.

Las declaraciones de Victoria surgen tres meses después de que David Beckhham señaló un día después de la polémica declaración de Brooklyn, que el poder de las redes sociales siempre es “para bien como para mal”.

“He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, señaló.

Fue en enero cuando Brooklyn confirmó en sus redes sociales que desde su boda con Nicola Peltz se encuentra distanciado con sus padres, con quienes no desea reconciliarse.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con la familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, sentenció.

Además, acusó a sus padres de “intentar arruinar su boda con Nicola”. “La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”.

“Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.