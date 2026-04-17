Anne Hathaway revela que Rosalía y Taylor Swift inspiraron su interpretación en su papel en “Mother Mary”

Anne Hathaway sorprendió al revelar que algunas de las figuras más importantes de la música actual fueron clave en la construcción de su personaje para Mother Mary, su próxima película, un melodrama de suspense psicológico dirigido por David Lowery.

Instagram - Anne Hathaway

La cinta sigue a una icónica estrella del pop en su regreso a los escenarios, y para prepararse, Hathaway se sumergió en el universo real de las grandes artistas. Entre sus principales referencias, destacó a Taylor Swift, cuya gira Eras Tour vivió en primera persona durante su paso por Alemania.

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Ella hace que el público se sienta amado… fue mágico Anne Hathaway

Recordando cómo incluso recibió una nota personalizada de la cantante durante el concierto, un momento que describió como inolvidable. Pero Swift no fue su única inspiración. Hathaway también mencionó a P!nk, destacando la forma en que combina su faceta personal, artística y familiar sobre el escenario, liderando con autenticidad y fuerza.

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Sin embargo, fue Rosalía quien tuvo un impacto más visceral en su preparación. “La artista que me sacudió y me hizo bailar fue Rosalía”, confesó en Entertainment Tonight, reconociendo la energía y propuesta escénica de la española como una influencia clave.

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Por su parte, el director David Lowery también recurrió a referentes del pop para construir la escala del proyecto. En particular, señaló que ver repetidamente el documental Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour le ayudó a dimensionar el espectáculo.

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Nunca había visto algo tan grande antes. Era simplemente inmenso. Apenas podía comprender cómo una sola persona puede pararse en ese lugar, frente a toda esa gente, y actuar de la manera en que ella lo hace. Y parte de procesar esa película fue escribir esta. David Lowery

Con estas influencias, Mother Mary promete ofrecer una mirada intensa y emocional al mundo del estrellato, explorando no solo el espectáculo, sino también la vulnerabilidad detrás de una figura pública.