Cher solicita la tutela legal de su hijo por problemas de salud mental

La petición de Cher fue presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles a inicios de abril, según documentos judiciales citados por diversos medios. De acuerdo con la solicitud, el estado de salud del hijo de la cantante, “se ha deteriorado significativamente”, por lo que según ella, lo incapacita para administrar sus finanzas y tomar decisiones adecuadas sobre su vida.

La intención de que Cher tenga la tutela de su hijo de 49 años es que un tercero, propuesto como fiduciario, controle sus recursos económicos para proteger su bienestar.

Los documentos legales también revelan que el masculino enfrenta múltiples problemas legales derivados de incidentes recientes, incluidos arrestos por allanamiento, daños a la propiedad y agresión. Actualmente, se encuentra bajo custodia en un hospital psiquiátrico en New Hampshire, donde recibe atención para restablecer su capacidad mental y enfrentar los cargos en su contra.

En este sentido, la solicitud señala que los problemas de salud y adicción han llevado a Allman a un manejo irresponsable de su dinero, sin considerar sus necesidades básicas. Según la cantante, esta situación pone en riesgo su estabilidad económica como su integridad personal.

Cabe mencionar que Cher ya había solicitado la tutela en 2023, aunque en ese entones se alcanzó un acuerdo privado. Sin embargo, los nuevos problemas de su hijo motivaron nuevamente esta petición.