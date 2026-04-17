Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Kate del Castillo debuta como directora de cine con “Zumbido”

La actriz dio un salto a la dirección de cine con su primer cortometraje enfocado en la violencia contra las mujeres

Abril 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
kate-del-castillo.jpeg

Kate del Castillo debutará como directora este sábado con el estreno de su nuevo corto en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y está preparando su versión en largometraje. Su obra busca crear conciencia sobre la violencia física y psicológica contra las mujeres.

“Zumbido”, tiene una duración de 16 minutos y fue escrito y dirigido por Kate del Castillo, con la participación de Ana Sofía Gática como protagonista, quien interpreta a Verónica, una actriz reconocida nacionalmente.

El elenco también incluye a Martín Barba, en el papel de agresor y las actuaciones de Diana Bovio y Mauricio Isaac.

La trama narra la historia de Verónica, quien debe enfrentar en una entrevista televisiva el choque entre su imagen pública y un entorno privado marcado por el abuso. Durante el momento al aire, el personaje se enfrenta a un ataque de pánico y llega la decisión fundamental de decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos.

Kate aclaró a El Universal, que el corto no está basado en su vida personal, a pesar de que sufrió maltrato físico y psicológico durante su matrimonio con el exfutbolista Luis García.

Kate del Castillo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Anne Hathaway revela que Rosalía y Taylor Swift inspiraron su interpretación en su papel en "Mother Mary"
Entretenimiento
Anne Hathaway revela que Rosalía y Taylor Swift inspiraron su interpretación en su papel en “Mother Mary”
Abril 17, 2026
 · 
Tania Franco
Rosalía libera su disco LUX completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex
Entretenimiento
Rosalía libera su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex
Abril 17, 2026
 · 
Tania Franco
Danna revela por qué su colaboración con Kenia Os no ha salido: “Hay problemitas administrativos”
Entretenimiento
Danna revela por qué su presunta colaboración con Kenia Os no ha salido: “Hay problemitas administrativos”
Abril 16, 2026
 · 
Tania Franco
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación
Entretenimiento
Barbie Ferreira revela por qué dejó Euphoria: “Sentí que el personaje ya no era Kat”
Abril 16, 2026
erik-rubin-noviajpeg
Entretenimiento
Erik Rubín revela la identidad de su misteriosa novia
El cantante terminó con el misterio y por fin sabemos el nombre de su nueva pareja tras su separación de Andrea Legarreta
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Resurge entrevista de Anna Kendrick sobre incómodo momento con Katy Perry tras polémica reciente
Entretenimiento
Resurge entrevista de Anna Kendrick tras polémica de Katy Perry por presunto abuso
Un clip del pasado vuelve a viralizarse en redes luego de que surgieran nuevas declaraciones sobre la cantante, por la investigación abierta que solicitó Ruby Rose
Abril 15, 2026
alejandro sanz
Entretenimiento
Hija de Alejandro Sanz responde a críticas sobre su vida
Manuela Sanz, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, respondió a un comentario en redes sociales criticando tener una “vida fácil por ser hija del cantante”
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares-1200x675.jpg
Entretenimiento
Manuel Mijares celebra 40 años de carrera con Lucero
La cantante y actriz formó parte del concierto “Mijares Sinfónico”, en el Auditorio Nacional
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez