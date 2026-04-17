Kate del Castillo debuta como directora de cine con “Zumbido”

Kate del Castillo debutará como directora este sábado con el estreno de su nuevo corto en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y está preparando su versión en largometraje. Su obra busca crear conciencia sobre la violencia física y psicológica contra las mujeres.

“Zumbido”, tiene una duración de 16 minutos y fue escrito y dirigido por Kate del Castillo, con la participación de Ana Sofía Gática como protagonista, quien interpreta a Verónica, una actriz reconocida nacionalmente.

El elenco también incluye a Martín Barba, en el papel de agresor y las actuaciones de Diana Bovio y Mauricio Isaac.

La trama narra la historia de Verónica, quien debe enfrentar en una entrevista televisiva el choque entre su imagen pública y un entorno privado marcado por el abuso. Durante el momento al aire, el personaje se enfrenta a un ataque de pánico y llega la decisión fundamental de decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos.

Kate aclaró a El Universal, que el corto no está basado en su vida personal, a pesar de que sufrió maltrato físico y psicológico durante su matrimonio con el exfutbolista Luis García.