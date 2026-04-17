Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años

Natalie Portman y el músico y productor musical Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr, fueron captados hace dos meses en actitud cercana y cariñosa y desde entonces se han dejado ver compartiendo planes de su vida común, aunque todavía no han acudido juntos a ninguna alfombra roja, porque apuestan por ser discretos. Sin embargo, todo parece indicar que lo suyo va en serio porque están a un paso de formar una familia con la próxima llegada de su bebé.

Desde Voici se confirmó que la actriz está embarazada. La protagonista aparece en fotos con ropa deportiva y una gabardina negra abrochada a la cintura. Desde su entorno se dice que tiene casi cinco meses de embarazo.

Se trata de su tercer hijo, ya que Natalie es madre de Aleph de 14 años y Amalia de 9. Recientemente, la intérprete habló sobre la maternidad y expresó, “mis hijos siempre me llenan de alegría, porque los veo crecer y convertirse en las personas que son. Además, están pasando mucho tiempo con mis amigos, con sus hijos y con los míos; es muy divertido”.

Se espera que su bebé nazca en Francia, donde vive la actriz, quien buscaba privacidad en medio de los paparazzis en Hollywood.

Cabe mencionar que Tanguy también es padre de dos hijos, Etienne y Vadim, fruto de su relación con la actriz francesa Louise Bourgoin.