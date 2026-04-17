Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Rosalía libera su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

El álbum LUX, creado durante tres años y en más de 13 idiomas, llega completo a plataformas digitales con un video cargado de simbolismo, fe y liberación personal donde al fin se quita su anillo de compromiso

Abril 17, 2026 • 
Tania Franco
Rosalía libera su disco LUX completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía - “Focu ‘Ranni”

Rosalía vuelve a redefinir la industria musical con el lanzamiento completo de LUX en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, incluyendo una de sus piezas más enigmáticas: “Focu ‘Ranni”, una canción que hasta ahora solo podían escuchar quienes adquirieron el formato físico del disco.

Este movimiento no es casual. Durante meses, Rosalía apostó por devolverle valor a lo tangible, a lo análogo, limitando el acceso a ciertas canciones únicamente al formato físico. Una decisión que, en plena era del streaming, le quitó protagonismo a lo digital y convirtió la experiencia musical en algo más íntimo y exclusivo.

Rosalía libera LUX, su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía - Video “Focu ‘Ranni”

Estrenado originalmente el 7 de noviembre de 2025, LUX es uno de los proyectos más ambiciosos de la artista. Con canciones en más de 13 idiomas, el álbum es su tesis, donde Rosalía aborda temas profundos como la fe, Dios, la vida, la muerte y el amor. Ahora, con su llegada completa a plataformas, temas como “La versión francotiradora de Dios es un stalker”, “Jeanne”, “Novia Robot” y “Focu ‘Ranni” amplían el universo narrativo del proyecto.

“Focu ‘Ranni”: el video donde se quita su anillo de compromiso

El estreno del video musical de “Focu ‘Ranni” ha captado la atención por su carga simbólica y emocional. Desde los primeros segundos, Rosalía aparece vestida de novia, en un entorno en blanco y negro y con los ojos vendados, representando una relación en la que no veía con claridad.

Rosalía libera LUX, su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía -Video oficial de “Focu ‘Ranni”

Uno de los momentos más impactantes es cuando la artista se quita un anillo de compromiso —una clara referencia a su relación pasada donde estuvo comprometida con el cantante Rauw Alejandro y él supuestamente fue infiel—, marcando un acto de liberación personal.

A lo largo del video, la narrativa evoluciona hacia una transformación impulsada por una fuerza femenina colectiva. Desde un grupo de mujeres que la guía hacia una nueva etapa. Este concepto se refuerza con elementos visuales recurrentes en su universo y un caballo blanco que representa libertad y renacimiento.

Rosalía libera su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía - Video oficial de “Focu ‘Ranni”

El video también conecta con “El mal querer”, retomando la temática del amor tóxico. En el video sucede un bautizo, simbolizando su entrega a Dios y un nuevo inicio. Al final, Rosalía alcanza la luz, dejando atrás la oscuridad inicial. Un cierre que no solo habla de una ruptura sentimental, sino de una evolución artística y personal.

Rosalía liberaLUX su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía - video oficial de “Focu ‘Ranni”

Con LUX, Rosalía no solo lanza un álbum, sino una declaración sobre cómo consumir música hoy. Entre lo físico y lo digital, lo íntimo y lo masivo, la artista plantea una nueva forma de conectar con su obra. “Focu ‘Ranni” es el símbolo de un proceso de transformación, donde el arte, la narrativa y la vida personal se entrelazan para contar una historia de libertad.

Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
tini-conciertos.jpeg
Entretenimiento
Tini trae a México el “FUTTTURA Tour 2026”, una gira que redefine su carrera
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares-1200x675.jpg
Entretenimiento
Manuel Mijares celebra 40 años de carrera con Lucero
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alejandro sanz
Entretenimiento
Hija de Alejandro Sanz responde a críticas sobre su vida
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
erik-rubin-noviajpeg
Entretenimiento
Erik Rubín revela la identidad de su misteriosa novia
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Resurge entrevista de Anna Kendrick sobre incómodo momento con Katy Perry tras polémica reciente
Entretenimiento
Resurge entrevista de Anna Kendrick tras polémica de Katy Perry por presunto abuso
Un clip del pasado vuelve a viralizarse en redes luego de que surgieran nuevas declaraciones sobre la cantante, por la investigación abierta que solicitó Ruby Rose
Abril 15, 2026
marcelo ebrard rosalinda bueso
Entretenimiento
Ellas son las mujeres que han sido pareja de Marcelo Ebrard
¿Quiénes han sido las esposas de Marcelo Ebrard?
Junio 07, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena
Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de "Malcolm el de en medio"
Entretenimiento
El elenco de Malcolm el de en medio se emociona en México al conocer a sus voces en español
Frankie Muniz agradece al doblaje latino el éxito de la serie en el país, en medio del estreno de La vida sigue siendo injusta en Disney+
Abril 15, 2026
 · 
Tania Franco
alejandro-camacho-barbara-guillen.jpg
Entretenimiento
Quién era la ex pareja de Alejandro Camacho con la que tuvo una hija, y de qué murió
Conoce la vida de Bárbara Guillén, su relación con Alejandro Camacho y a su hija Francesca.
Marzo 24, 2023
 · 
Redaccion