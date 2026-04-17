Rosalía libera su disco completo en versión digital y video oficial de “Focu ‘Ranni”: Indirectas para su ex

Rosalía vuelve a redefinir la industria musical con el lanzamiento completo de LUX en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, incluyendo una de sus piezas más enigmáticas: “Focu ‘Ranni”, una canción que hasta ahora solo podían escuchar quienes adquirieron el formato físico del disco.

Este movimiento no es casual. Durante meses, Rosalía apostó por devolverle valor a lo tangible, a lo análogo, limitando el acceso a ciertas canciones únicamente al formato físico. Una decisión que, en plena era del streaming, le quitó protagonismo a lo digital y convirtió la experiencia musical en algo más íntimo y exclusivo.

Rosalía - Video “Focu ‘Ranni”

Estrenado originalmente el 7 de noviembre de 2025, LUX es uno de los proyectos más ambiciosos de la artista. Con canciones en más de 13 idiomas, el álbum es su tesis, donde Rosalía aborda temas profundos como la fe, Dios, la vida, la muerte y el amor. Ahora, con su llegada completa a plataformas, temas como “La versión francotiradora de Dios es un stalker”, “Jeanne”, “Novia Robot” y “Focu ‘Ranni” amplían el universo narrativo del proyecto.

“Focu ‘Ranni”: el video donde se quita su anillo de compromiso

El estreno del video musical de “Focu ‘Ranni” ha captado la atención por su carga simbólica y emocional. Desde los primeros segundos, Rosalía aparece vestida de novia, en un entorno en blanco y negro y con los ojos vendados, representando una relación en la que no veía con claridad.

Rosalía -Video oficial de “Focu ‘Ranni”

Uno de los momentos más impactantes es cuando la artista se quita un anillo de compromiso —una clara referencia a su relación pasada donde estuvo comprometida con el cantante Rauw Alejandro y él supuestamente fue infiel—, marcando un acto de liberación personal.

A lo largo del video, la narrativa evoluciona hacia una transformación impulsada por una fuerza femenina colectiva. Desde un grupo de mujeres que la guía hacia una nueva etapa. Este concepto se refuerza con elementos visuales recurrentes en su universo y un caballo blanco que representa libertad y renacimiento.

Rosalía - Video oficial de “Focu ‘Ranni”

El video también conecta con “El mal querer”, retomando la temática del amor tóxico. En el video sucede un bautizo, simbolizando su entrega a Dios y un nuevo inicio. Al final, Rosalía alcanza la luz, dejando atrás la oscuridad inicial. Un cierre que no solo habla de una ruptura sentimental, sino de una evolución artística y personal.

Rosalía - video oficial de “Focu ‘Ranni”

Con LUX, Rosalía no solo lanza un álbum, sino una declaración sobre cómo consumir música hoy. Entre lo físico y lo digital, lo íntimo y lo masivo, la artista plantea una nueva forma de conectar con su obra. “Focu ‘Ranni” es el símbolo de un proceso de transformación, donde el arte, la narrativa y la vida personal se entrelazan para contar una historia de libertad.