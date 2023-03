Quién era la ex pareja de Alejandro Camacho con la que tuvo una hija, y de qué murió

Alejandro Camacho no solo ha tenido que soportar una, sino dos muertes de sus parejas y madres de sus hijos. Además de su matrimonio con Rebecca Jones —quien acaba de fallecer a los 65 años—, tuvo como pareja a la actriz Bárbara Guillén, madre de su hija Francesca Guillén.

¿Quién era Bárbara Guillén?

Bárbara trabajó en el medio del entretenimiento mexicano, y entre los títulos que participó están La primera noche (1998) y La segunda noche (1999), así como J-Ok’el (2007).

Después de dedicarse a la vida como actriz, se encargó a cuidar a los perros que rescataba de la falle, y se volvió una especie de activista para estos animalitos que no tenían hogar, además de defenderlos ante el padecimiento de estas precarias circunstancias. Hasta se mudó a Chiapas para mantenerlos en un lugar más espaciado.

¿De qué murió Bárbara Guillén?

Aunque no se han dado detalles muy firmes de la enfermedad de Bárbara, su hija comentó en algún momento: “una sombrita en los estúpidodios dio la idea de un tumor de páncreas, por lo que se canalizó a cancerología en donde por supuesto no aprobaron su ingreso, pues para ellos no había ninguna evidencia para cotejar esa información”.

Bárbara fue hospitalizada y requería de un costoso tratamiento. Su hija Francesca Guillén dio las noticias de su muerte el 9 de diciembre del 2019 a través de redes sociales. Por su lado, el último mensaje de Bárbara fue el siguiente.

Ustedes han prolongado mi vida y mi dolor y mi esperanza y han sacrificado algunos derechos, caprichos o necesidades sin razón alguna excepto el amor. El tiempo que llevo viva, casi 4 meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y solo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco.. Les deseo el más dulce, amoroso y tranquilo de los finales...Les pido ayuda para dejar de sufrir.

Antes de las tristes noticias, Francesca actualizaba a los seguidores de la actriz por su estado de salud. “De momento sería equivocado decir que vamos ganando, sin embargo no nos caemos, es difícil todo, doloroso mucho, pero también lleno de amor”.

¿Quién es Francesca Guillén, la hija que tuvieron Alejandro Camacho y Bárbara Guillén?

Francesca es técnicamente la media hermana mayor de Maximiliano Camacho Jones, el hijo de Alejandro Camacho con Rebecca Jones. Nació el 14 de junio de 1977 e inició su carrera a los 5 años; cuenta con experiencia en escenarios de México, Cuba, España, Dinamarca y Estados Unidos. Además de ser actriz, es directora escénica.

Tiene una carrera variada en especialidades del entretenimiento, y uno de ellos es en el cine con la película Así es la vida de Arturo Ripstein.

En diciembre del 2022, por el aniversario luctuoso de su mamá, escribió: “Todos los que te conocimos y que entendimos tu caótica creatividad continúa, te extrañamos cada día. Van 3 años y no me acostumbro a tu ausencia. Te amo, mamá. Bárbara Patricia Guillén Rincón Gallardo”.

Sin embargo, ahora con 45 años dejó hace poco tiempo la actuación y se dedicó al negocio de la venta de productos derivados de la marihuana. “Mucha gente pensaría que los artistas vivimos en la opulencua y el bienestar permanentes, sin ninguna preocupación, pero nada más alejado de la realidad. Solo una minoría tiene esa posibilidad, el resto no”.

Además Francesca se salvó tras padecer cáncer de ovario. Tras la muerte de Edith González, quien falleció a causa de cáncer de ovario, Francesca Guillén, hija del actor Alejandro Camacho, reveló que ella también padeció esta terrible enfermedad. ‘Yo tuve cáncer de útero hace 10 años, entonces no, el miedo ya no es una opción’, confesó Guillén. “Lo descubrí por eso, porque fui a un chequeo, de esos a los que no iba, así de ‘ay, por cierto, hay que ir’”, explicó durante una entrevista con Univisión. Además, alertó que pese a que tenía el diagnóstico de cáncer de ovario, su organismo no manifestó ninguna molestia. Por ello invita a las mujeres a hacerse revisiones constantemente, pues es una enfermedad silenciosa. “Esa es la cosa, que no te sientes mal, nada te duele. Vas a un chequeo a que te regañen por no ir nunca y te dicen: ‘Parece que hay un problemita’, entonces, ese es el primer impacto’, explicó.

La actriz de entonces 42 años de edad explicó que tras la detección del cáncer, se tuvo que someter a una cirugía para extirpar el tejido dañado, pero que jamás tuvo que someterse a radiaciones o quimioterapias. ‘Me hicieron una conificación, muy a tiempo. Conificación es que quitan el tejido dañado y revisan si se vuelve a expandir. Entonces, no pasó y estoy muy agradecida, pero fue una gran llamada de atención’, dijo Francesca. La actriz señaló la importancia de checarse a tiempo, pues de acuerdo a su doctora, su diagnóstico hubiera sido distinto si se hubiera tardado un mes más. ‘Lo que la doctora en ese entonces me dijo es: ‘Si te hubieras tardado un mes más, a lo mejor ya no había vuelta atrás’, compartió.