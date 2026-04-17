Luis Miguel reaparece con Paloma Cuevas tras meses alejados del ojo público

Luis Miguel y Paloma Cuevas fueron captados, después de su última aparición que ocurrió a inicios de año, cuando fueron vistos saliendo del restaurante Ramón Freixa Tradición, en el barrio de Salamanca, a donde acudieron con otros amigos.

Recientemente fueron vistos en Madrid con su círculo más cercano, en encuentro dejó atrás los rumore de distanciamiento entre ellos. La cita doble tuvo lugar en un exclusivo restaurante también en el barrio de Salamanca, en un ambiente marcado por un perfil reservado, el cual han mantenido desde que hicieron pública su relación.

Los dos llegaron al espacio culinario exclusivo y abandonaron el restaurante por separado, para esquivar la atención de los fotógrafos.

Paloma y Luis Miguel se han consolidado como una de las parejas más seguidas del espectáculo, por lo que cada que son captados en público, vuelven a llamar la atención.

Con este encuentro, queda claro que su relación es estable, ya que los protagonistas se mostraron relajados disfrutando de la velada junto a sus amigos.

Cabe mencionar que ambos comparten momentos especiales, pero evitan la sobreexposición.