El cumpleaños 52 de Victoria Beckham marcado por la tensión con su hijo Brooklyn

Victoria Beckham celebró su cumpleaños 52 rodeada del cariño de David Beckham, con quien mantiene una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento desde su boda en 1999, pese a los rumores que han marcado su historia, incluida la mediática controversia por la supuesta aventura del exfutbolista con Rebecca Loos. Más de 25 años después, la pareja sigue consolidada como un referente de estabilidad y complicidad.

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¿Otro cumpleaños sin Brooklyn?

Sin embargo, este sería aproximadamente el quinto cumpleaños que vive en medio de la distancia con su hijo Brooklyn Beckham. El conflicto, que se hizo público tras su boda con Nicola Peltz el 9 de abril de 2022, tendría su origen en tensiones familiares durante la organización del enlace. Según el propio Brooklyn, su madre habría intentado tomar control de la boda, incluyendo el vestido de la novia, el cual inicialmente sería diseñado por Victoria pero finalmente no se concretó, lo que generó fricciones.

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Además, el hijo mayor de los Beckham ha señalado en declaraciones públicas que esta situación formaría parte de un patrón de comportamiento hacia su esposa, acusando a su familia de interferir en su relación e incluso de crear incomodidad durante momentos clave como la boda. Sin mencionar que por primera vez en la historia, Victoria habló de la situación con su hijo, días antes de su cumpleaños 52.