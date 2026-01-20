Suscríbete
Entretenimiento

¿Brooklyn mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por Victoria Beckham

La polémica por la boda, las wedding planners despedidas y la narrativa que hoy vuelve a estar bajo la lupa

Enero 20, 2026 • 
Tania Franco
¿Brooklyn Beckham mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por victoria Beckham

Instagram.

El reciente comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres reabrió uno de los capítulos más polémicos de su boda con Nicola Peltz: el vestido de novia. Según él, Victoria Beckham habría dejado plantada a Nicola en el último momento, obligándola a improvisar. Sin embargo, al revisar lo que se publicó tras la boda, la historia no encaja del todo.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Pocos días después del enlace, se reveló que el vestido de novia de Nicola, firmado por Valentino, fue el resultado de un año completo de trabajo, con viajes a Roma y varias pruebas en Miami. Un proceso largo y planificado que contradice la versión de una decisión tomada de urgencia.

La prueba que contradice a Brooklyn Beckham sobre el vestido de novia de Nicola Peltz

Instagram.

¿Una boda estuvo lejos de ser improvisada?

Donatella Versace diseñó tres vestidos adicionales para Nicola, y la noche previa al enlace la actriz lució un conjunto Dior coordinado con el de Brooklyn. Todo apunta a una estrategia estilística cuidada, no a una solución de último minuto.

Nicola Peltz celebra su cumpleaños junto a Brooklyn Beckham y lejos del resto del clan Beckham

Durante meses se habló de un supuesto enfado de Victoria Beckham porque Nicola no quiso llevar uno de sus diseños. La propia Nicola explicó que inicialmente sí deseaba hacerlo, pero que desde el atelier le comunicaron que no habría tiempo suficiente. Una versión que hoy genera dudas, considerando el largo margen de preparación y el número de looks involucrados.

El caos en la organización del enlace

Nelson Peltz — el multimillonario, con una fortuna estimada por Forbes en alrededor de 1.4 a 1.7 mil millones de dólares — padre de la novia, llegaría a despedir dos equipos de wedding planners, y uno de ellos terminó enfrentado legalmente con la familia. Las organizadoras filtraron después que trabajar con los Peltz era extremadamente complicado y que hubo intentos de controlar la información que llegaba a Victoria Beckham.

Mientras tanto, David Beckham evitó responder directamente al conflicto desde el Foro Económico Mundial de Davos y se limitó a decir que “hay que dejar que los hijos se equivoquen”. Con los datos sobre la mesa, la pregunta queda abierta.

Brooklyn Beckham David Beckham victoria beckham Nicola Peltz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Selena Gomez, Justin Bieber y su hermana
Entretenimiento
Justin Bieber sorprende al interactuar con una foto junto a Selena Gomez de 2016
Enero 18, 2026
 · 
Tania Franco
La tragedia que marcó la vida amorosa de Ashton Kutcher antes de Mila Kunis
Entretenimiento
La tragedias que marcaron la vida amorosa de Ashton Kutcher antes de Mila Kunis
Enero 18, 2026
 · 
Tania Franco
sex and the city
Entretenimiento
Qué pasó entre Carrie Bradshaw y Mr. Big fuera de la televisión
Enero 18, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
stranger-things-quinta-IA.png
Entretenimiento
La quinta temporada de Stranger Things habría sido escrita con inteligencia artificial
Enero 18, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
zoe-saldaña-taquillera.jpg
Entretenimiento
Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos
La famosa actriz de la películas Avatar y Guardianes de la Galaxia se ha convertido a principios de 2026 en la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johansson en recaudación global de taquilla por las películas en las que ha participado

Enero 18, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Jason Momoa y Adria Arjona derrochan romance en su regreso a la alfombra roja
Entretenimiento
Jason Momoa y Adria Arjona derrochan romance en su regreso a la alfombra roja
La pareja confirma su complicidad durante la proyección especial de The Wrecking Crew, el nuevo proyecto cinematográfico del actor
Enero 17, 2026
 · 
Tania Franco
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MICHELLE-RENAUD.jpg
Entretenimiento
Michelle Renaud habla de su personaje en Mamá Reinventada
La actriz que recientemente protagonizó la portada de Vanidades, cuenta detalles de su nuevo proyecto
Mayo 25, 2025