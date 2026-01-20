Suscríbete
Entretenimiento

Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge

El exfutbolista rompe el silencio tras el fuerte mensaje de su hijo en redes y una ola de atención mediática familiar

Enero 20, 2026 
Tania Franco
Este lunes, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, sorprendió al mundo al publicar en sus historias de Instagram un serio mensaje dirigido a sus padres. En él, Brooklyn acusó a su familia de manipulación mediática y control de su narrativa pública, además de insinuar que han influido negativamente en su vida personal y en su relación con su esposa, Nicola Peltz. El post se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en medios y redes sociales sobre la dinámica interna de la familia Beckham.

El pasado sale a la luz

Usuarios comenzaron a recuperar y compartir videos antiguos donde se veían interacciones tensas entre Victoria Beckham y su hijo, así como momentos de la pareja familiar en la alfombra roja. Estos clips han sido reinterpretados bajo la óptica de las recientes declaraciones de Brooklyn, alimentando especulaciones sobre si estos gestos y actitudes podrían estar relacionados con lo que él describió en su mensaje.

Esta mañana, desde Davos, Suiza, donde participaba en un evento internacional, David Beckham fue abordado por la prensa sobre el conflicto familiar. El exfutbolista evitó referirse directamente a las acusaciones de Brooklyn, optando por comentar sobre temas más generales como las redes sociales y la educación de sus hijos.

Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos, pero, ya sabes, a veces tienes que dejar que cometan esos errores.
David Beckham.

La conclusión es que la familia Beckham se encuentra en un momento de alto escrutinio público, con un conflicto familiar que trasciende lo privado hacia lo mediático. Mientras Brooklyn mantiene su postura expresada en redes, David ha preferido responder con cautela y evitando un choque directo. Al mismo tiempo, videos del pasado que circulan ahora parece que coinciden con las descripciones de Brooklyn sobre ciertas actitudes familiares, lo que ha intensificado la conversación en redes y medios. Por ahora, no hay señales claras de reconciliación, y el mundo observa cómo evoluciona esta historia familiar bajo la lupa pública.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
