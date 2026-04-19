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Coldplay se encargará del primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino confirmó que la banda británica será la encargada del espectáculo

Abril 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Se trata de la primera vez que una Final de Copa del Mundo contará con un show musical en el descanso del partido, siguiendo un formato similar al del Super Bowl, donde la música juega un papel clave en el evento deportivo.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Economía de SEMAFOR, celebrada en Washington, Infantino reveló dicha sorpresa”.

“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, uno de los grandes artistas del momento y no solo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, dijo.

La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, recinto que albergará el partido más esperado del torneo en la edición organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

La elección de Coldplay para el evento tiene que ver con ser una de las bandas más influyentes de las últimas décadas, con una trayectoria marcada por éxitos como “Viva la vida”, “Fix You”, y más.

Se espera que el espectáculo cuente con una producción de alto nivel, con una puesta en escena espectácular.

Coldplay Mundial
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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