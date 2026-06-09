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Ex de Rumer Willis estalla contra Demi Moore en la batalla por la custodia de su hija Louetta: “Amenazó con destruirme”

Derek Richard Thomas acusa a Demi Moore de intimidarlo en plena batalla legal por la custodia de su hija con Rumer Willis.

Junio 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rumer Willis acusa a Derek Richard Thomas de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

La supuesta amenaza de Demi Moore a Derek Richard Thomas durante el proceso legal con Rumer Willis

Getty Images

Derek Richard Thomas presentó nuevos documentos en la disputa por la custodia de su hija Louetta, en los que rechaza las acusaciones de abuso hechas por Rumer Willis, y denunció que Demi Moore lo amenazó con destruirlo.

Además, el músico aseguró que la actriz ha tomado una serie de decisiones importantes sobre su hija sin consultarle, lo que ha generado mayor tensión durante el proceso legal que enfrentan por la custodia de la niña de tres años.

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La supuesta amenaza de Demi Moore a Derek Richard Thomas durante el proceso legal con Rumer Willis

Luego de que Rumer Willis solicitó la custodia principal de su hija y acusó a Derek Richard Thomas de presunto abuso emocional y comportamiento controlador, el músico interpuso una serie de acusaciones como su defensa.

Lo más sorprendente fueron las acusaciones que lanzó contra Demi Moore, los documentos publicados por el medio The Sun, aseguran que la actriz intimidó a Derek tras el nacimiento de Louetta.

Derek afirma que Demi acudió a su casa tras el nacimiento de su hija pese a que Rumer quería limitar las visitas, y aseguró que durante ese encuentro la actriz lo amenazó con “destruirlo”.

Hasta ahora, ni Moore ni Willis han respondido públicamente a estas acusaciones; sin embargo, las acusaciones no terminan ahí, pues mientras que en público, Demi y Rumer han demostrado tener una relación unida, Derek asegura que fuera de cámaras es todo lo contrario.

El cantante ha revelado que durante su relación con Rumer, ella siempre manifestó el deseo de mudarse de California para alejarse de Demi, a quien calificaría de “hostil y autoritaria”.

Las acusaciones de Derek Richard Thomas contra Rumer Willis

Además de las acusaciones contra Demi, Derek ha denunciado el supuesto comportamiento negativo de Rumer contra su hija, asegurando que ha puesto en riesgo la seguridad de Louetta al exponerla en video de humor sexual para adultos.

La estrategia mediática coordinada de Rumer y el perjuicio que le causó a Louetta son motivo de grave preocupación”, señala la declaración de Thomas. “El 22 de febrero de 2026 le envié una objeción por escrito a la participación de Louetta en publicidad comercial paga y señalé un anuncio específico que contenía humor sexual para adultos, algo que no consideré apropiado para una niña de dos años”, continúa el texto en referencia a una publicidad realizada el año pasado.

Rumer Willis y Derek Richard Thomas estuvieron juntos desde 2022, tuvieron a su hija Louetta en abril de 2023 y anunciaron su separación en agosto de 2024.

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