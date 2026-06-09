Madonna estrena “Confessions II- The Film” en Youtube y marca el inicio de una nueva era musical

El proyecto fue presentado previamente en el Festival de Tribeca de Nueva York y ahora está disponible de manera exclusiva para el público a través de la plataforma digital. Dirigido por el dúo creativo TORSO, integrado por David Toro y Solomon Chase, el filme acompaña seis canciones del nuevo disco y está dividido en capítulos interconectados que combinan música, narrativa cinematográfica y una estética inspirada en la pista de baile.

La producción incluye temas como “I Feel So Free”, “Bring Your Love”, colaboración con Sabrina Carpenter y “Dancetería”, entre otros.

Además de la participación de Madonna, el cortometraje reúne a varias celebridades, entre ellas Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner y Lourdes Leon. Con una propuesta visual cargada de simbolismo, referencias a su trayectoria y una celebración de la cultura dance, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la artista y marca su regreso a los grandes lanzamientos audiovisuales.