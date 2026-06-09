Madonna estrena “Confessions II- The Film” en Youtube y marca el inicio de una nueva era musical
La reina del pop estrenó su esperado cortometraje musical, una producción visual que sirve como antesala de su próximo álbum Confessions II, programado para lanzarse el 3 de julio de 2026
El proyecto fue presentado previamente en el Festival de Tribeca de Nueva York y ahora está disponible de manera exclusiva para el público a través de la plataforma digital. Dirigido por el dúo creativo TORSO, integrado por David Toro y Solomon Chase, el filme acompaña seis canciones del nuevo disco y está dividido en capítulos interconectados que combinan música, narrativa cinematográfica y una estética inspirada en la pista de baile.
La producción incluye temas como “I Feel So Free”, “Bring Your Love”, colaboración con Sabrina Carpenter y “Dancetería”, entre otros.
Además de la participación de Madonna, el cortometraje reúne a varias celebridades, entre ellas Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner y Lourdes Leon. Con una propuesta visual cargada de simbolismo, referencias a su trayectoria y una celebración de la cultura dance, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la artista y marca su regreso a los grandes lanzamientos audiovisuales.