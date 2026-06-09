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Nick Reiner reclama 1.5 millones de dólares para defenderse de las acusaciones por la muerte de sus padres

El hijo de Rob Reiner, acusado de matar a sus padres solicitó acceso a un fideicomiso para financiar a sus abogados y cubrir gastos mientras permanece en prisión.

Junio 09, 2026 • 
Tania Franco
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(Photo by Rommel Demano/Getty Images).

El caso que rodea la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Reiner ha dado un nuevo giro. Nick Reiner, hijo de la pareja y principal acusado de sus asesinatos, presentó una petición legal para obtener acceso a un fideicomiso de 1.5 millones de dólares que sus padres establecieron para él años atrás.

Nick Reiner reclama 1.5 millones de dólares para defenderse de las acusaciones por la muerte de sus padres

(Photo by Chris Torres-Pool/Getty Images)

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Entertainment Tonight, Nick, de 32 años, sostiene que debía recibir parte de esos fondos al cumplir 30 años, pero asegura que nunca le fueron entregados. Ahora busca utilizar ese dinero para financiar su defensa legal y cubrir gastos básicos mientras permanece detenido.

La solicitud ha generado controversia debido a que Nick enfrenta cargos por el asesinato de sus propios padres, ocurrido en diciembre de 2025. A pesar de ello, su equipo legal argumenta que el fideicomiso fue creado mucho antes de los hechos y que los recursos le pertenecen independientemente del proceso penal que enfrenta.

Nick Reiner reclama 1.5 millones de dólares para defenderse de las acusaciones por la muerte de sus padres

Getty Images.

Actualmente, Nick Reiner se ha declarado no culpable y permanece bajo custodia a la espera de nuevas audiencias. La disputa también podría verse afectada por la llamada “Slayer Statute” de California, una ley que impide que una persona condenada por matar a alguien pueda beneficiarse de su patrimonio.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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