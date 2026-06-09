Revelan quién fue el gran amor que marcó para siempre a Johnny Depp y no es Winona Ryder

Además de su brillante carrera cinematográfica, Johnny Depp ha acaparado titulares por sus relaciones sentimentales, varias de ellas consideradas entre las más emblemáticas y comentadas de Hollywood.

Desde su mediático romance con Winona Ryder hasta sus relaciones con Kate Moss, Vanessa Paradis y Amber Heard, el actor ha protagonizado capítulos sentimentales que han acaparado titulares en todo el mundo, ¿pero quién es el gran amor de su vida?

La historia de amor de Winona Ryder y Johnny Depp

El primer gran flechazo que vivió Johnny Depp, fue con la actriz Winona Ryder, y ambos protagonizaron uno de los romance más mediáticos de la década de los 90, lleno de pasión e intensidad con tatuaje incluido.

Se conocieron en 1989 durante el estreno de la película ‘Great Balls of Fire!’, y de acuerdo con el propio Depp, fue amor a primera vista, poco después comenzaron una relación que captó la atención de la prensa y los fanáticos debido a la química que mostraban en público.

En 1990 protagonizaron juntos la película ‘El joven manos de tijeras’, dirigida por Tim Burton, lo que consolidó su imagen como una de las parejas más queridas de la industria a pesar de la diferencia de edades, Depp tenía 27 años y Ryder apenas 18 cuando se comprometieron.

Tan enamorado estaba el actor que se tatuó la frase “Winona Forever” en el brazo; sin embargo, en 1993 la relación llegó a su fin, aunque no revelaron los detalles de la ruptura, aunque mucho se especuló que se debió a la atención mediática.

La historia de amor de Winona Ryder y Johnny Depp Getty Images

¿Quién fue el gran amor de Johnny Depp?

Aunque por años se pensó que Winona fue el gran amor de Johnny, diversas entrevistas y testimonios cercanos al actor apuntan a que la persona que dejó una huella imborrable en su corazón fue Vanessa Paradis, la cantante, modelo y actriz francesa con quien compartió más de 14 años de su vida.

Su historia de amor comenzó en 1998 y rápidamente se consolidó como una de las parejas más sólidas y discretas de la industria del entretenimiento, juntos formaron una familia y tuvieron dos hijos, Lily-Rose y Jack Depp.

Su relación se caracterizó por su discreción, pues ambos decidieron mantener los detalles de su romance lejos de los reflectores de Hollywood y del escrutinio de sus fans, generando una relación estable y complicidad entre ambos.

Tras 12 años de relación, Johnny y Vanessa decidieron separarse; sin embargo, no se debió a dramas, sino al desgaste natural de la relación y debido a las largas temporadas que pasaban separados debido a sus respectivos trabajos.

Sin embargo, ambos han mantenido una relación cordial y llena de cariño mutuo, pues Depp ha señalado que los años junto a Vanessa, marcaron una de las etapas más felices de su vida, donde tuvo la oportunidad de criar a sus hijos y tener una vida familiar plena.

La historia de amor de Vanessa Paradis y Johnny Depp Getty Images

Por eso, aunque Winona ha sido una mujer importante en su vida, quien realmente marcó su corazón de por vida, es Vanessa, la madre de sus hijos.