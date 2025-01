Quién es Lily-Rose Melody, la hija de Johnny Depp que arrasa con su actuación en ‘Nosferatu’

Además de ser hija de la estrella hollywoodense, Johnny Depp , y la cantante francesa Vanessa Paradis, Lily-Rose Melody Depp, ha forjado su propia identidad en la industria del entretenimiento, hasta convertirse en una de las jóvenes promesas más destacadas del cine. Su papel en la esperada adaptación de ‘Nosferatu’ promete impulsar aún más su ascendente carrera, para demostrar que su talento va más allá del apellido que lleva.

¿Quién es Lily-Rose Melody Depp?

Lily-Rose Melody Depp nació el 27 de mayo de 1999 en Neuilly-sur-Seine, Francia, fruto de la relación entre Johnny Depp y Vanessa Paradis. Desde pequeña, dividió su tiempo entre París, Nueva York y Los Ángeles, por lo que se acostumbró a convivir con la prensa desde su nacimiento.

Su primer acercamiento formal al mundo del cine se dio en 2014 con un cameo en la cinta de horror-comedia Tusk, dirigida por Kevin Smith. Posteriormente, tuvo un papel más relevante en Yoga Hosers (2016), donde compartió créditos con su padre y la hija de Kevin Smith, Harley Quinn Smith.

Pese a su juventud, Lily-Rose demostró rápidamente que sus intereses iban más allá de la actuación: también incursionó en el modelaje y, en 2015, debutó como embajadora de marca para la casa Chanel, para lo cual posó para importantes campañas y portadas de revistas en Francia, Reino Unido, Japón, Rusia y Corea.

¿Qué otros proyectos destacados ha realizado Lily-Rose Depp?

Además de su participación en Tusk y Yoga Hosers, Lily-Rose ha sido parte de varias producciones reconocidas:



The Dancer (2016) : En esta producción, interpretó a la bailarina Isadora Duncan, actuación que le valió nominaciones en los prestigiosos Premios César y Lumières en la categoría de Actriz Más Prometedora.

: En esta producción, interpretó a la bailarina Isadora Duncan, actuación que le valió nominaciones en los prestigiosos Premios César y Lumières en la categoría de Actriz Más Prometedora. A Faithful Man (2018) : Película francesa de corte romántico que también le procuró una nominación a los Premios César.

: Película francesa de corte romántico que también le procuró una nominación a los Premios César. The King (2019) : En esta ocasión dio vida a Catalina de Valois en esta épica producción de Netflix, donde compartió pantalla con Timothée Chalamet y Joel Edgerton. Su papel recibió elogios por la madurez y naturalidad con la que abordó a su personaje.

: En esta ocasión dio vida a Catalina de Valois en esta épica producción de Netflix, donde compartió pantalla con Timothée Chalamet y Joel Edgerton. Su papel recibió elogios por la madurez y naturalidad con la que abordó a su personaje. Silent Night (2021): Una comedia navideña con un giro apocalíptico donde expandió su rango actoral junto a un elenco de primera línea.

Además de su faceta como actriz, Lily-Rose ha prestado su imagen para videoclips, participó en el documental Period. End of Sentence y ha seguido modelando para Chanel, para convertirse en uno de los rostros más codiciados de la moda internacional.

¿Cuál es la participación de Lily-Rose Depp en ‘Nosferatu’?

El clásico del cine mudo ‘Nosferatu’ (1922) ha tenido varias adaptaciones a lo largo del tiempo, y esta nueva versión ha generado grandes expectativas. Para esta propuesta, Lily-Rose Melody fue elegida en un papel protagónico, lo que pone en evidencia la creciente confianza que los productores y directores depositan en su capacidad interpretativa.

Aunque los detalles de la trama y el rol que encarna están bajo un velo de misterio, se sabe que la cinta, dirigida por el aclamado cineasta Robert Eggers (responsable de títulos como The Witch y The Lighthouse), busca rendir tributo a la atmósfera siniestra y romántica de la obra original, al introducir elementos contemporáneos. Lily-Rose promete robar miradas en un género que, hasta el momento, no había explorado de forma tan intensa.

¿Cómo es la vida personal de Lily-Rose Melody Depp?

Pese a que pertenece a una de las familias más mediáticas de Hollywood, Lily-Rose Melody ha intentado mantener un perfil relativamente discreto sobre su vida privada. Ha sido vinculada sentimentalmente con el actor Timothée Chalamet y actualmente mantiene una relación con la rapera 070 Shake. La joven actriz valora su privacidad y busca mantener un equilibrio entre su vida pública y personal.

¿Cuál es el patrimonio neto de Lily-Rose Melody Depp?

Se estima que el patrimonio neto de Lily-Rose Melody Depp ronda los 2 millones de dólares. Esta cifra proviene principalmente de su trabajo como modelo para importantes marcas como Chanel y de sus participaciones en proyectos cinematográficos.