Quién es Bill Skarsgård, el enigmático actor que encarna al Conde Orlok en Nosferatu 2024

La inquietante figura del Conde Orlok regresa a la gran pantalla en la película Nosferatu (2024), dirigida por Robert Eggers. Esta vez, el encargo de revivir la icónica leyenda vampírica recae en el actor sueco Bill Skarsgård, quien ha sorprendido al público por su escalofriante interpretación y su increíble transformación.

A lo largo de los años, Bill Skarsgård ha demostrado ser un actor camaleónico, famoso por dotar de vida a personajes siniestros que han marcado la memoria colectiva. Con Nosferatu, se sumerge en un nuevo desafío artístico que, según él mismo afirma, “se apoderó” de su cuerpo y mente durante el rodaje.

¿Quién es Bill Skarsgård?

Bill Istvan Günther Skarsgård nació el 9 de agosto de 1990 en Estocolmo, Suecia. Hijo del aclamado actor Stellan Skarsgård y de la doctora My Skarsgård, creció en un entorno artístico rodeado de varias figuras del mundo del espectáculo. De hecho, tres de sus hermanos —Alexander, Gustaf y Valter— también han forjado reconocidas carreras como actores.

A pesar de provenir de una familia de artistas, Bill Skarsgård ha sabido diferenciarse y abrirse camino a través de papeles que exigen una transformación física y emocional absoluta.

La carrera internacional de Bill Skarsgård empezó a despegar con la serie de Netflix Hemlock Grove (2013), donde interpretó a Roman Godfrey, un personaje misterioso que ya dejaba entrever su facilidad para encarnar papeles de corte sobrenatural.

Sin embargo, fue su llegada al universo de Stephen King lo que lo catapultó a la fama global.

En It (2017) y It: Chapter Two (2019) dio vida a Pennywise, el siniestro payaso que aterroriza al “Club de los Perdedores”. La intensidad de su interpretación lo consagró como uno de los grandes villanos del cine de terror reciente.

Para el año 2025, llega It: Welcome to Derry, la precuela de la saga, donde volverá a meterse en la piel de Pennywise, y promete revelar más sobre el origen de esta diabólica criatura.

Aunque se le asocia con personajes escalofriantes, Bill Skarsgård no se limita al género de terror. Su filmografía incluye papeles destacados en:



The Divergent Series: Allegiant (2016) , su primera gran aparición en una producción de Hollywood.

, su primera gran aparición en una producción de Hollywood. John Wick: Chapter 4 (2023) , donde interpretó al Marqués de Gramont y dejó en claro que es capaz de moverse con soltura en el cine de acción.

, donde interpretó al Marqués de Gramont y dejó en claro que es capaz de moverse con soltura en el cine de acción. The Crow (2024), adaptación dirigida por Rupert Sanders, en la que asume el rol protagónico de Eric Draven, papel icónico en la cultura gótica.

I’ve loved Bill Skarsgard in everything I’ve seen him in… what a versatile actor pic.twitter.com/ALcu74wKf3 — 𖤐 Bri 𖤐 (@BriAnimator_) December 27, 2024

¿Quién es la pareja de Bill Skarsgård?

Desde 2015, mantiene una relación con la actriz Alida Morberg, con quien tiene tres hijos.

¿Qué premios y reconocimientos ha recibido Bill Skarsgård?

A lo largo de su carrera, Skarsgård ha recibido varios reconocimientos, incluyendo una nominación al Premio Guldbagge por su papel en Simple Simon (2011) y el Premio Shooting Stars de la Academia de Cine Europeo en 2012.

¿Cómo fue su transformación para encarnar al Conde Orlok en Nosferatu?

En Nosferatu (2024), Bill Skarsgård se enfrenta al desafío de meterse en la piel de uno de los vampiros más legendarios del séptimo arte. Bajo la dirección de Robert Eggers —quien llevaba tiempo soñando con su propia versión de la historia—, el actor experimentó una completa metamorfosis física y vocal.

El equipo de diseño y efectos transformó el rostro de Skarsgård hasta hacerlo irreconocible. El actor comenta que no se sentía “como Orlok” hasta que se colocaba todas las prótesis, incluyendo orejas, colmillos y un look cadavérico. Eggers reveló que Bill tomó lecciones con un profesor de ópera para bajar su voz una octava, con lo cual pudo crear un registro tan grave que muchos creerán que fue digitalmente alterado.

La producción, que se llevó a cabo en los Barrandov Studios de Praga, entre febrero y mayo de 2023, contribuyó con una atmósfera gótica, que Según Skarsgård, junto su aislamiento personal durante el rodaje le ayudaron a canalizar la oscuridad del personaje.

El propio actor describió la experiencia como “conjurar el mal puro”, admitiendo que le llevó tiempo “sacudirse el demonio que se había conjurado dentro de mí".

¿Qué otros papeles terroríficos ha interpretado Bill Skarsgård?

Desde sus inicios, Skarsgård mostró afinidad por roles sobrenaturales y oscuros. Además de Pennywise y el Conde Orlok, ha participado en series y películas con tintes de horror, como:



Hemlock Grove (2013-2015) : serie de Netflix en la que encarnó a un joven con un peligroso secreto.

: serie de Netflix en la que encarnó a un joven con un peligroso secreto. Castle Rock (2018): producción inspirada en el universo de Stephen King donde dio vida a un recluso con un trasfondo enigmático.

¿Qué podemos esperar de Bill Skarsgård en el futuro?

Con la llegada de Nosferatu a los cines en plena temporada navideña de 2024, Bill Skarsgård apunta a consolidarse como uno de los reyes del terror moderno. El actor reconoce que “habitar” este tipo de personajes demanda una gran entrega y deja una profunda huella psicológica, pero también subraya el orgullo de sumergirse en roles que exigen un alto nivel creativo.

Recientemente, el actor compartió que desea interpretar al “Joker” del Universo DC , según comentó, siente que tiene un Joker en su interior que quiere expresar en pantalla.

Mientras tanto, los fanáticos esperan con ansias su retorno como Pennywise en la serie It: Welcome to Derry (2025), donde de nuevo se verá su talento para encarnar la oscuridad. Sin duda, la versatilidad de Bill Skarsgård continuará sorprendiéndonos en la industria cinematográfica, tanto en el género de terror como en cualquier otro proyecto que requiera su innegable capacidad interpretativa.