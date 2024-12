¿Cuáles son los estrenos de 2025? Estas son las películas más esperadas

El 2025 promete ser un año emocionante para los amantes del cine, con una amplia variedad de estrenos que abarcan diferentes géneros y propuestas. Desde grandes producciones de Hollywood hasta películas independientes y propuestas internacionales, el próximo año ofrece un menú cinematográfico diverso y atractivo. A continuación, exploramos algunos de los títulos más esperados.

¿Qué películas de terror se estrenarán en 2025?

El género de terror tendrá una fuerte presencia en 2025, con varias propuestas que prometen mantener al público al borde del asiento. Entre ellas destacan secuelas de sagas exitosas y nuevas propuestas de directores reconocidos:



Heretic (Hereje) (Estados Unidos): Dos jóvenes misioneras se enfrentan a una prueba de fe cuando visitan a un hombre con oscuras intenciones. Fecha de estreno: 30 de enero de 2025.

¿Qué películas de superhéroes llegarán a los cines en 2025?

Los fanáticos de los superhéroes también tendrán motivos para celebrar en 2025, con el regreso de personajes icónicos y nuevas entregas de universos cinematográficos populares:



Capitán América: Brave New World (Estados Unidos): Nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, protagonizada por Anthony Mackie como el nuevo Capitán América.

(Estados Unidos): Reinicio de la franquicia de Los Cuatro Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Fecha de estreno: 25 de julio de 2025.

Superman: Legacy (Estados Unidos): Nueva película de Superman, que reiniciará al personaje dentro del nuevo universo de DC Comics. Fecha de estreno: 11 de julio de 2025.

¿Qué películas de acción se estrenarán en 2025?

La adrenalina y la emoción estarán presentes en 2025 con el estreno de varias películas de acción que prometen escenas espectaculares y mucha intensidad:



Misión Imposible: Sentencia final (Estados Unidos): La octava entrega de la saga “Misión Imposible” protagonizada por Tom Cruise. Fecha de estreno: 23 de mayo de 2025.

(Estados Unidos): La última adición a esta icónica saga con el legendario Jackie Chan y Ralph Macchio. Fecha de estreno: 30 de mayo de 2025

Depredador: Badlands (Estados Unidos): Elle Fanning entra al mundo de Depredador en esta entrega. Fecha de estreno: 7 de noviembre de 2025.

¿Qué películas de ciencia ficción se estrenarán en 2025?

Los amantes de la ciencia ficción podrán disfrutar de nuevas historias y mundos fascinantes en 2025:



The Running Man (Estados Unidos): Nueva adaptación de la novela de Stephen King, con un enfoque más fiel al libro original.

(Estados Unidos): Tercera entrega de la saga Avatar, que explorará nuevas regiones de Pandora y presentará a los "Na'vi de Ceniza". Fecha de estreno: 19 de diciembre de 2025.

Tron: Ares (Estados Unidos): Vuelve la aventura digital, ahora con Jared Leto al mando. Fecha de estreno: 9 de octubre de 2025

¿Qué otras películas destacadas se estrenarán en 2025?

Además de los géneros mencionados, 2025 también traerá otras películas destacadas que abarcan diferentes temáticas y estilos:



Sing Sing (Estados Unidos): Drama carcelario basado en una historia real. Fecha de estreno: 10 de enero de 2025.

(Estados Unidos): Película de vampiros dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan. Fecha de estreno: 7 de marzo de 2025.

Blancanieves

Una película de Minecraft (Estados Unidos): Adaptación cinematográfica del popular videojuego. Fecha de estreno: 4 de abril de 2025.

(Estados Unidos): Película sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt. Fecha de estreno: 27 de junio de 2025.

Jurassic World: El Renacer (Estados Unidos): Nueva entrega de la saga Jurassic World protagonizada por Scarlett Johansson. Fecha de estreno: 2 de julio de 2025.

Los Ilusionistas 3 (Estados Unidos): Vuelve el equipo completo con esta nueva entrega de la saga. Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2025.

(Estados Unidos): Vuelve el equipo completo con esta nueva entrega de la saga. Fecha de estreno: 14 de noviembre de 2025. Las aventuras de Dogman (Estados Unidos): La versión animada de los cómics llega producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Fecha de estreno: 20 de febrero de 2025.

(Estados Unidos): La versión de acción real de este clásico animado llega el próximo 13 de junio de 2025.

Until Down: Película basada en el videojuego del mismo nombre, con fecha de estreno del 25 de abril de 2025

Mortal Kombat II: La secuela de la película basada en el famoso videojuego llega a los cines el 24 de octubre de 2025

Five Night at Freddy's 2: La segunda parte de esta saga adaptada del videojuego llega el 5 de diciembre de 2025 a la pantalla grande.

A big bold beautiful journey (Estados Unidos): Colin Farrell y Margot Robbie nos traen esta película romántica que se estrenará el 9 de mayo de 2025.

(Estados Unidos): La película biográfica sobre Michael Jackson, con Jaafar Jackson dando vida al Rey del Pop, se estrenará el 3 de octubre de 2025.

Un completo desconocido: La película biográfica sobre Bob Dylan, liderada por Timothée Chalamet se estrenará el próximo 30 de enero.

Un viernes de locos 2: La secuela de esta comedia clásica cuenta con el regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Se estrenará el 8 de agosto de 2025.

La secuela de esta comedia clásica cuenta con el regreso de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Se estrenará el 8 de agosto de 2025. Wicked 2: La segunda parte de este exitoso musical se estrenará el 21 de noviembre de 2025.

¿Cuáles son las películas más esperadas?

Entre las películas más esperadas de 2025 se encuentran grandes producciones como “Avatar: Fire and Ash”, “Superman: Legacy”, “Misión Imposible: Sentencia final”, “Jurassic World: El Renacer”, “The Fantastic Four: First Steps” y “ Cómo entrenar a tu dragón ”. También generan gran expectativa las nuevas películas de directores reconocidos como Bong Joon-ho (“Mickey 17") y Paul Thomas Anderson (“The Battle of Baktan Cross”).

¿Cuáles con las películas que son secuelas?

Varias de las películas que se estrenarán en 2025 son secuelas de películas exitosas, entre ellas:



Esta lista representa solo una muestra de los emocionantes estrenos que nos esperan en 2025. A medida que se acerque el año, seguramente se revelarán más detalles y nuevas películas que se sumarán a esta atractiva oferta cinematográfica.