El nuevo lujo: así viajan quienes ya lo han visto todo

Por Alexander Llera

Durante años, el lujo tuvo coordenadas muy claras.

París, Capri, Saint-Tropez, Aspen o la Costa Amalfitana eran sinónimo de una forma de viajar donde el prestigio se medía por el destino, el hotel y el servicio. Sin embargo, algo ha cambiado silenciosamente entre los viajeros premium alrededor del mundo: el lujo ya no parece definirse únicamente por dónde estás, sino por aquello a lo que puedes acceder.

“Antes el lujo estaba asociado a destinos icónicos. Hoy el verdadero lujo también puede significar llegar a lugares remotos o vivir experiencias que muy pocas personas pueden tener”, explica Samuel Chamberlain, CEO Americas de PONANT Explorations Group, durante una conversación con CARAS Travel.

La transformación parece responder a un nuevo perfil de viajero: menos interesado en la ostentación evidente y mucho más atraído por la autenticidad, la privacidad y experiencias profundamente personales.

En otras palabras: el nuevo lujo ya no necesariamente se presume; se vive.

Cuando el lujo significa entrar donde nadie entra

Es precisamente ahí donde PONANT, firma francesa especializada en exploración premium, parece haber encontrado un espacio único.

Aunque durante años la compañía ha sido reconocida por expediciones polares y rutas hacia algunos de los lugares más remotos del planeta, hoy busca llevar la conversación del lujo hacia otro territorio: el acceso.

Uno de los ejemplos más claros es su nueva experiencia alrededor de Italia, un itinerario diseñado no para recorrer el país como turista, sino para entrar a espacios que normalmente permanecen cerrados al público.

Más que visitar boutiques, la propuesta consiste en entender el universo detrás de algunas de las casas más importantes del lujo italiano.

En Florencia, los viajeros pueden adentrarse en el universo de Gucci desde una perspectiva poco común, con acceso a espacios privados y archivos normalmente reservados, permitiendo entender cómo una de las maisons más influyentes del mundo ha construido su narrativa estética a lo largo del tiempo.

Pero el viaje no se detiene ahí.

La experiencia también abre una ventana hacia el trabajo artesanal de Bottega Veneta, permitiendo descubrir de cerca el emblemático intrecciato, una técnica de tejido de piel que se ha convertido en uno de los sellos más reconocibles del lujo silencioso italiano.

En Brioni, la conversación cambia hacia el tailoring. El lujo aquí no está en el logotipo, sino en la precisión. En la toma de medidas, el corte perfecto y el conocimiento transmitido durante generaciones.

Pomellato, por su parte, acerca a los invitados al universo de la joyería contemporánea italiana, mientras Ginori 1735 permite entrar en contacto con una de las tradiciones artesanales más refinadas del país: la porcelana.

Más allá de los nombres, lo que estas experiencias revelan es una transformación cultural del lujo: hoy, exclusividad significa acceso.

Del Mediterráneo al fin del mundo

Pero quizá lo más interesante de PONANT es que su visión del lujo no termina en Italia.

Porque mientras un grupo de viajeros busca experiencias alrededor de la moda, el arte o la gastronomía, otros parecen mirar hacia algo completamente distinto: la exploración extrema.

“Las personas quieren experiencias que cambien su perspectiva. Quieren aprender, conectar y regresar diferentes”, explica Chamberlain.

Ese deseo ha comenzado a empujar a viajeros premium hacia destinos antes considerados casi imposibles: la Antártida, el Ártico o regiones remotas del Pacífico Sur.

En este nuevo imaginario del lujo, el destino importa tanto como la experiencia emocional que deja.

A bordo de Le Commandant Charcot, el rompehielos híbrido-eléctrico de PONANT, el viaje puede incluir navegar entre glaciares, observar fauna polar, caminar por territorios remotos o recorrer paisajes que pocas personas llegan a ver en una vida.

La experiencia, sin embargo, va mucho más allá del espectáculo visual.

El lujo de aprender

Una de las apuestas más particulares de la compañía es integrar ciencia real dentro de algunas expediciones.

En colaboración con instituciones científicas, ciertos viajes incluyen investigadores, naturalistas y especialistas que trabajan a bordo, permitiendo a los viajeros acercarse a proyectos relacionados con biodiversidad, ecosistemas polares y conservación marina.

La experiencia se vuelve profundamente distinta: no solo se observa el paisaje, también se entiende.

Desde tecnologías de monitoreo oceánico hasta herramientas para detectar fauna marina, la exploración se convierte también en una experiencia de aprendizaje.

Y quizá ahí vive una de las transformaciones más interesantes del lujo contemporáneo: ya no se trata únicamente de comodidad.

Se trata de regresar con una nueva perspectiva.

Mientras durante años el imaginario aspiracional estuvo ligado a hoteles legendarios y destinos previsibles, una nueva generación de viajeros parece buscar algo distinto.

Entrar a un archivo privado de Gucci.

Conversar con un maestro artesano en Venecia.

Escuchar a un científico hablar sobre el deshielo polar mientras un rompehielos avanza entre glaciares.

Porque quizá el verdadero lujo ya no está solo en llegar.

Quizá está en vivir algo que casi nadie más puede experimentar.