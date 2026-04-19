De qué trata la serie “La Casa de los Espíritus” y cuándo se estrena

La producción presenta una historia familiar que mezcla drama histórico como realismo mágico, siguiendo a varias generaciones de la familia Trueba en un contexto de profundos cambios sociales y políticos en un país sudamericano.

La trama abarca aproximadamente un siglo y se centra en personajes como Clara, Blanca y Alba, cuyas vidas están marcadas por relaciones familiares complejas, conflictos de clase y episodios sobrenaturales. A través de sus historias, la serie explora temas como el amor, la memoria, la violencia política y la lucha social, manteniendo el tono mágico y emotivo de la obra original.

El estreno está programado para el 29 de abril y contará con 8 episodios. Los primeros tres capítulos estarán disponibles desde el lanzamiento, mientras que el resto se distribuirá semanalmente hasta completar la temporada.

La serie podrá verse exclusivamente a través de la plataforma de streaming Prime Video. El elenco es internacional y reúne a actores como: Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Nicole Wallace (Clara del Valle joven), Dolores Fonzi (Clara adulta), Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba y Maribel Verdú, entre otros.

Alfonso Herrera da vida a Esteban Trueba, el personaje central de la trama, un hombre ambicioso y autoritario que busca consolidar su poder económico y político convirtiéndose en el patriarca de la familia. Su carácter y sus decisiones influyen profundamente en varias generaciones, siendo uno de los personajes más complejos de la historia.

Por su parte, Fernanda Castillo interpreta a Férla Trueba, hermana de Esteban, un personaje marcado por la lealtad familiar y una vida de sacrificio, cuya historia refleja temas como la represión emocional, el papel de la mujer y los vínculos afectivos dentro de la familia.