Ellos fueron los diseñadores que se presentaron en Volvo Fashion Week México 2026

El evento reunió a diseñadores consolidados y emergentes con una agenda de alrededor de 12 desfiles. Entre los nombres más destacados estuvieron: Benito Santos, Alfredo Martínez, Abel López, Julia y Renata y Liberal Youth Ministry. También participaron propuestas como Arre, la nueva marca de Alejandro Fernández, así como las casas Olmos y Flores, Calderoni y Hackett London.

En cuanto a las colecciones, uno de los momentos clave fue el desfile de Benito Santos, quien presentó “12 Sones”, una propuesta inspirada en la música tradicional jalisciense, con prendas de cortes sensuales, textiles satinados y detalles que evocan elementos marinos y culturales mediante una paleta de azules y marfil. La colección destacó por integrar identidad local con sofisticación contemporánea, reafirmando el vínculo entre moda y patrimonio cultural.

Por otro lado, firmas como Julia y Renata apostaron por narrativas conceptuales ligadas a la memoria y la identidad, mientras que Olmos y Flores y Calderoni exploraron la relación entre tradición y modernidad, incorporando técnicas artesanales y simbolismos mexicanos en diseños actuales. En paralelo, propuestas como No Name y Liberal Youth Ministry reflejaron una estética más urbana y experimental, conectada con nuevas generaciones y discursos sociales dentro de la moda.