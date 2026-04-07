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Los diseños de lujo que usaron Anne Hathaway y Meryl Streep en Tokio

El lujo detrás de “El diablo viste a la moda 2" protagonizan los looks del cast en la premiere en Japón

Abril 06, 2026 • 
Tania Franco
Los diseños de lujo que usaron Anne Hathaway y Meryl Streep en Tokio

Getty Images.

La gira global de El diablo viste a la moda 2 llegó a Tokio con Anne Hathaway y Meryl Streep en la alfombra roja. El estilismo del cast no pasó desapercibido. Cada elección de marca fue una declaración estética cuidadosamente construida, alineada con la esencia de sus icónicos personajes.

Los diseños de lujo que usaron Anne Hathaway y Meryl Streep en Tokio

Getty Images

Anne Hathaway

Para la ocasión, Anne Hathaway apostó por un diseño de Valentino Haute Couture Spring 2026. Su vestido, de silueta estructural en rojo, negro y blanco, destacó por su dramatismo y construcción arquitectónica, reafirmando su evolución estilística dentro y fuera de la pantalla. El look fue complementado con joyería de Bulgari, aportando un toque de sofisticación clásica que equilibró la propuesta vanguardista del outfit.

Los diseños de lujo que usaron Anne Hathaway y Meryl Streep en Tokio

Getty Images.

Meryl Streep

Por su parte, Meryl Streep optó por un conjunto coordinado de Chanel Métiers d’Art 2026, una elección que dialoga directamente con la esencia de Miranda Priestly. El look, dominado por tonos rojo, negro y blanco, evocó una estética gráfica y elegante.

Los diseños de lujo que usaron Anne Hathaway y Meryl Streep en Tokio

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La premiere en Japón no solo fue una parada más en la gira, sino un statement visual. La combinación de casas icónicas como Valentino, Chanel y Bulgari reafirma el peso de la moda dentro del universo de El diablo viste a la moda, donde cada look cuenta una historia.

Anne Hathaway Meryl Streep El Diablo Viste a La Moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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