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“No tengo nada negativo que decir”: Usher habla de Diddy y desata críticas en redes

El cantante habla de “malinterpretación” en torno a Sean “Diddy” Combs y sus declaraciones reavivan el debate en la industria musical

Abril 06, 2026 • 
Tania Franco
“No tengo nada negativo que decir”: Usher habla de Diddy y desata críticas en redes

(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

El nombre de Usher vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática tras una reciente entrevista en la que abordó las acusaciones que rodean a Sean Combs, conocido como P. Diddy. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han generado una ola de reacciones y críticas en redes sociales.

Combs se encuentra en prisión tras ser declarado culpable en 2025 de dos cargos federales por transporte de personas con fines de prostitución, luego de un juicio en el que fue absuelto de los delitos más graves como tráfico sexual y crimen organizado.

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Getty Images

Como resultado, recibió una condena de 50 meses, además de una multa económica y un periodo de libertad supervisada. Actualmente, se estima que podría recuperar su libertad alrededor de 2028, aunque su situación legal aún podría cambiar debido a apelaciones en curso.

Podría ser un poco controversial, pero creo que a ciertas personas se les juzga y quizá no se les reconoce la grandeza que aportan.
Usher.

Durante la conversación con la revista Forbes, el intérprete sorprendió al adoptar una postura que muchos califican como controversial. Al ser cuestionado sobre Diddy, quien actualmente enfrenta una condena de 50 meses por delitos relacionados con abuso, Usher decidió enfocarse en su experiencia personal y en el legado del productor musical.

justin bieber

Getty Images

No tengo nada negativo que decir sobre Sean Combs porque mi experiencia no fue lo que el mundo ha visto ni cómo ha sido, ya sabes, malinterpretado.
Usher.

El cantante insistió en que prefiere recordar la influencia y aportaciones del empresario en lugar de centrarse en las acusaciones que hoy dominan la conversación pública. Las declaraciones no tardaron en polarizar opiniones. Mientras algunos defienden el derecho de Usher a hablar desde su experiencia, otros consideran que sus palabras minimizan la gravedad de las acusaciones.

justin bieber

Getty Images.

No estoy diciendo que ningún hombre sea perfecto. No estoy diciendo que todos no tengamos defectos. Mucha gente se benefició de lo que él creó, y yo lo reconozco. Y por eso es así como lo veo a él, su legado.
Usher.

En medio del revuelo, también han surgido rumores que vinculan estas declaraciones con una supuesta tensión entre Justin Bieber y Usher durante un after party de los Oscar, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto.

Usher Justin Bieber Sean “Diddy” combs
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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