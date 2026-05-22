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“Recibir flores como hombre”: Kevin Jonas confiesa los detalles de su esposa que todavía lo enamoran

El integrante de los Jonas Brothers compartió el detalle de su esposa Danielle Jonas que más lo conmueve después de más de 15 años de matrimonio.

Mayo 22, 2026 • 
Tania Franco
“Recibir flores como hombre”: Kevin Jonas confiesa el detalle de su esposa que todavía lo enamora

Instagram: Kevin Jonas.

Kevin Jonas abrió su corazón durante el estreno de “Hey Jonas”, el nuevo podcast de los Jonas Brothers, al hablar sobre los pequeños detalles que más ama de su esposa, Danielle Jonas, con quien se casó en diciembre de 2009. Durante una conversación entre hermanos, Kevin fue cuestionado sobre qué es lo que todavía lo conquista de ella después de tantos años juntos. Su respuesta rápidamente enterneció a los fans.

Además confesó que el pequeño tipo de cosas que hace lo siguen enamorando. Reveló que es una mamá increíble, la mejor compañera y amiga. Pero los momentos espontáneos que ella integra a la relación, sin duda mantienen la chispa del matrimonio:

Ella me envió un hermoso ramo de flores. Ya sabes, recibir flores siendo hombre no es algo a lo que esté acostumbrado, simplemente no es algo tradicional, como que me regalen flores todo el tiempo.
Kevin Jonas
“Recibir flores como hombre”: Kevin Jonas confiesa los detalles de su esposa que todavía lo enamoran

Instagram: Kevin Jonas.

Kevin y Danielle Jonas forman una de las relaciones más estables dentro del mundo del entretenimiento. La pareja tiene dos hijas: Alena Rose, nacida en 2014, y Valentina Angelina, nacida en 2016. Kevin suele compartir orgullosamente su faceta como “girl dad”.

Me mandó flores por el lanzamiento de la canción y me hizo sentir increíblemente especial. Fue un pequeño detalle que realmente me hizo sentir bien. Me encantó.
Kevin Jonas
Jonas Brothers

Patricia Schlein/Star Max/GC Images

La vida sentimental de sus hermanos ha tomado caminos distintos: Joe Jonas actualmente está divorciado de Sophie Turner, mientras que Nick Jonas continúa casado con Priyanka Chopra, con quien comparte una hija llamada Malti Marie. La confesión provocó una reacción de Joe Jonas, quien respondió entre risas: “Wow. Yo quiero flores”. Sin duda, la relación de Kevin y Danielle como una de las más sólidas y queridas dentro del mundo del entretenimiento.

Jonas Brothers
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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