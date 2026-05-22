Ester Expósito lleva glamurosos looks al Festival de Cine de Cannes

La protagonista de Élite apostó por estilismos completamente distintos que reflejaron tanto la sofisticación relajada de la Riviera francesa como el glamour clásico de Hollywood.

En su llegada a Cannes, Ester apareció con un conjunto de dos piezas estampado en pata de gallo perteneciente a la colección Primavera/Verano 2026 de la firma española DOBLAS. El look estaba compuesto por una blusa cropped de olanes con cinturón fino y una falda midi lápiz a juego, una combinación que destacó por estilizar su figura y mantener una estética elegante y fresca para recorrer La Croisette. La actriz complementó el outfit con zapatos destalonados de Jimmy Choo, gafas noventeras y joyería de Messika.

Horas después, la actriz cambió completamente de registro para desfilar por la alfombra roja de la premiere de La Bataille de Gaulle: L’Âge De Fer. En esta ocasión lució un vestido dorado de alta costura firmado por Giorgio Armani Privé, diseñado con silueta sirena, escote corazón y bordados de paillettes doradas que reflejaban la luz con cada movimiento.

El estilismo de la alfombra se complementó con un maquillaje luminoso de acabado glow y un peinado de ondas suaves inspiradas en el Old Hollywood, reforzando la imagen cinematográfica que caracteriza al Festival de Cannes. Además, añadió piezas de alta joyería de Messika elaboradas en oro amarillo y diamantes.