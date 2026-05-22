Bella Hadid enamora con un look inspirado en Jane Birkin en Cannes

La celebridad asistió a la premiere de La Bataille de Gaulle: L’Âge De Fer luciendo una creación de alta costura de la firma Schiaparelli, diseñada especialmente como homenaje a la icónica musa de la moda de los años 60.

El vestido, confeccionado en tono marfil y con detalles de bordado tipo trompe l’œl, retomó elementos del atuendo que Birkin utilizó en 1969 durante una gala en París y que posteriormente se convirtió en una referencia del estilo bohemio y sofisticado de la actriz. La pieza de Hadid destacó que su pronunciado escote, un corsé estructurado y una silueta ajustada que modernizó el diseño original.

De acuerdo con Schiaparelli, el vestido requirió más de 22 mil horas de trabajo artesanal y la participación de 130 expertos bordadores. El diseño estuvo a cargo del director creativo Daniel Roseberry y fue estilizado por Mimi Cuttrell, colaboradora frecuente de Bella Hadid en eventos internacionales.

Con este look, Bella Hadid consolidó nuevamente su estatus como una de las figuras más comentadas del Festival de Cannes. En ediciones anteriores, la modelo ya había generado conversación por sus arriesgados atuendos y referencias vintage, pero este tributo a Jane Birkin fue considerado uno de los momentos de moda más destacados de la edición 2026 del certamen cinematográfico francés.