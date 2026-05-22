Checo Pérez, Hamilton y Leclerc encienden el paddock del GP de Canadá 2026

La adrenalina del Gran Premio de Canadá 2026 ya comenzó a sentirse con la llegada de varias de las máximas figuras de la Fórmula 1 al paddock del Circuit Gilles-Villeneuve. Se correrá este domingo 24 de mayo, la carrera comenzará a las 2:00 p.m. (hora de CDMX). Por lo que Checo Pérez, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., Kimi Antonelli y Lando Norris fueron captados previo a las actividades oficiales del fin de semana.

De acuerdo con ESPN y las posiciones actuales de la temporada, quien llega liderando el campeonato de pilotos es Kimi Antonelli con Mercedes, tras ganar las últimas tres carreras consecutivas. George Russell marcha segundo, mientras que Charles Leclerc ocupa el tercer lugar.

Entre looks relajados, gafas oscuras y el ambiente característico del paddock, las estrellas de la F1 marcaron el inicio de uno de los fines de semana más esperados del calendario. Montreal vuelve a convertirse en el punto de encuentro para la velocidad, el glamour y la emoción de la máxima categoría del automovilismo.