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El día que Paul McCartney obligó a México a construir un nuevo estadio

Te revelamos una de las historias más icónicas, de cómo nació el Foro Sol, hoy Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de Latinoamérica.

Mayo 22, 2026 • 
Tania Franco
Revelan imagen de Paul McCartney en su personaje de 'Piratas del Caribe'

Getty Images.

Hoy conocido como Estadio GNP Seguros, el antiguo Foro Sol se ha convertido en uno de los recintos más emblemáticos para conciertos en México. Sin embargo, pocos saben que su origen comenzó gracias a Paul McCartney y una serie de decisiones de último minuto en los años 90.

La historia se remonta a 1993, cuando Alejandro Soberón, CEO y fundador de Ocesa, buscaba traer por primera vez a Paul McCartney a la Ciudad de México. Su plan inicial era rentar el Estadio Azteca, pero los dueños del recinto rechazaron la propuesta. El problema era que el contrato con Sir Paul ya estaba firmado.

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Getty Images

Fue entonces cuando Barry Marshall, representante del ex Beatle, sugirió una idea que parecía imposible: construir un nuevo estadio para recibir al cantante. Con apenas cuatro meses para lograrlo, el equipo decidió aprovechar una de las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez para montar gradas temporales y un escenario provisional.

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Getty Images

Lo que nació como una solución urgente terminó convirtiéndose en uno de los foros de espectáculos más importantes de Latinoamérica. Curiosamente, Paul McCartney nunca inauguró oficialmente el recinto. Quien terminó estrenándolo fue Madonna, después de enterarse del nuevo foro.

Entre los conciertos de Madonna y Paul McCartney se vendieron aproximadamente de 300 mil boletos, consolidando el éxito del entonces llamado Nuevo Foro de Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez, espacio que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en el icónico Foro Sol y, actualmente, el Estadio GNP Seguros.

The Beatles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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