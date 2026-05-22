El día que Paul McCartney obligó a México a construir un nuevo estadio

Hoy conocido como Estadio GNP Seguros, el antiguo Foro Sol se ha convertido en uno de los recintos más emblemáticos para conciertos en México. Sin embargo, pocos saben que su origen comenzó gracias a Paul McCartney y una serie de decisiones de último minuto en los años 90.

La historia se remonta a 1993, cuando Alejandro Soberón, CEO y fundador de Ocesa, buscaba traer por primera vez a Paul McCartney a la Ciudad de México. Su plan inicial era rentar el Estadio Azteca, pero los dueños del recinto rechazaron la propuesta. El problema era que el contrato con Sir Paul ya estaba firmado.

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Fue entonces cuando Barry Marshall, representante del ex Beatle, sugirió una idea que parecía imposible: construir un nuevo estadio para recibir al cantante. Con apenas cuatro meses para lograrlo, el equipo decidió aprovechar una de las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez para montar gradas temporales y un escenario provisional.

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Lo que nació como una solución urgente terminó convirtiéndose en uno de los foros de espectáculos más importantes de Latinoamérica. Curiosamente, Paul McCartney nunca inauguró oficialmente el recinto. Quien terminó estrenándolo fue Madonna, después de enterarse del nuevo foro.

Entre los conciertos de Madonna y Paul McCartney se vendieron aproximadamente de 300 mil boletos, consolidando el éxito del entonces llamado Nuevo Foro de Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez, espacio que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en el icónico Foro Sol y, actualmente, el Estadio GNP Seguros.