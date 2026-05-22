Mamie, Grace y Louisa: las hijas de Meryl Streep que heredaron su talento y conquistaron Hollywood

Con tres premios Óscar en su haber y 21 nominaciones, Meryl Streep se ha convertido en toda una institución en el mundo del cine y Hollywood, interpretando personajes inolvidables y experimentando diferentes géneros cinematográficos.

Sin embargo, el legado de Streep va más allá de su trabajo en la pantalla, pues sus tres hijas: Mamie, Grace y Louisa Gummer, decidieron seguir sus pasos en la industria, pero con un estilo propio que ha conquistado Hollywood, demostrando que el apellido no lo es todo para triunfar.

Las hijas de Meryl Streep: Mamie, Grace y Louisa que conquistan Hollywood como su madre

Aunque cada una ha construido una identidad distinta, las tres comparten algo evidente: disciplina, formación artística y una conexión natural con la actuación.

Mamie Gummer, la más parecida a Meryl Streep

Mamie Gummer, la hija mayor de Meryl Streep y el escultor Don Gummer, es quien más se parece físicamente a su madre. Nació en Nueva York en 1983 y debutó en el cine a los tres años en la película Se acabó el pastel, protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. Después de esa breve aparición, pasaron casi dos décadas antes de que iniciara formalmente su carrera como actriz, participando en series como The Good Wife y Emily Owens, M.D., además de destacar en Broadway gracias a su talento actoral.

Grace Gummer conquista la televisión

Grace Gummer nació en 1986 y debutó en el cine desde pequeña, con una primera aparición en 1993, y aunque participó en películas como Aprendiendo a conducir, gran parte de su carrera se ha desarrollado en televisión, destacando en American Horror Story.

También trabajó con Ryan Murphy en la serie Love Story, donde interpreta a Caroline Kennedy, hermana de John F. Kennedy Jr..

Louisa Gummer, la más joven

Louisa Jacobson, la menor de las hermanas Gummer, alcanzó la fama en 2022 gracias a The Gilded Age, donde interpreta a Marian Brooks, una joven que se muda a la Quinta Avenida en el Nueva York de finales del siglo XIX.

Además, en 2025 participó en la comedia romántica Materialists y cada vez gana más presencia en alfombras rojas y eventos de Hollywood.

Hoy, Mamie, Grace y Louisa no solo son reconocidas como “las hijas de Meryl Streep”, sino como actrices con carreras propias, capaces de conquistar públicos distintos y mantener vivo el legado artístico de una de las familias más admiradas del cine estadounidense.