Hublot presenta una nueva colaboración con Yohji Yamamoto

Hublot y la legendaria marca Yohji Yamamoto se unen de nuevo para redefinir el arte del negro. Por cuarta vez desde su primera colaboración en 2020, han transformado el negro de un color al Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo. Una edición limitada a 300 unidades en la que cada textura y contraste son intencionados. La cerámica de color negro mate esculpe la caja de 42 mm con luz y profundidad; un motivo de camuflaje monocromático añade ritmo y movimiento, mientras que el tejido y el caucho se fusionan a la perfección en la correa.

Esta colaboración va más allá de la moda o la relojería: se trata de una visión sobre cómo reducir algo a su esencia. Tanto Hublot como Yohji Yamamoto han construido su legado sobre la misma base: el cuestionamiento del significado del lujo. Ambos crean a través de la deconstrucción. Hublot rompió por primera vez con la tradición suiza en 1980 con su Arte de la Fusión al combinar el oro con el caucho, la innovación con la tradición. Desde su debut en la Semana de la Moda de París de 1981, Yohji Yamamoto ha redefinido las convenciones de la moda utilizando el negro como respuesta al exceso y las normas del sector.

Para ambos creadores, el negro no es ausencia, sino esencia. Según el concepto All Black, que Hublot presentó en 2006, la luz se define por el volumen y la textura, más allá de su color. Cuando Yohji Yamamoto presentó su primera colección en París en 1981, sus siluetas negras se consideraron revolucionarias, una declaración antimoda que liberaba la creación de la decoración. En Hublot, el negro se esculpe a través del material: cerámica mate, zafiro ahumado y superficies que juegan con las sombras. Para Yohji Yamamoto, el negro está entretejido en la tela: como las capas de lana, seda y algodón que respiran y mutan. Ambos tratan el negro como algo a la vez visible e invisible.

Para Yohji Yamamoto, el negro revela lo realmente importante, purifica la forma y deja que la silueta y la textura hablen por sí mismas. En Hublot, tratamos el negro como un material vivo —esculpido, multicapa y plegado— en el que cada superficie interactúa de manera diferente con la luz. Este proyecto supone nuestra primera colaboración en un modelo Classic Fusion, y juntos compartimos la creencia de que el lujo no está en lo que brilla, sino en lo que perdura, afirmó Julien Tornare, CEO de Hublot.

El camuflaje, reinterpretado en el lenguaje de Yohji Yamamoto, se convierte en un estudio del movimiento y los materiales. En el Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo, el motivo aparece como un relieve monocromático, negro sobre negro, dinámico bajo la luz cambiante.

El negro es a la vez discreto y arrogante, afirmó Yohji Yamamoto. La caja de cerámica de color negro mate de 42 mm absorbe la luz y esculpe las sombras. La esfera de diseño negro sobre negro con camuflaje cambia sutilmente con el movimiento y cobra vida con el contraste. El fondo de caja de zafiro ahumado revela el calibre automático MHUB1110 de Hublot y su rotor esqueletizado, al tiempo que conserva un misterio monocromático. La correa, elaborada en tejido y caucho, hace referencia a la alta costura táctil del diseñador japonés y a la precisión técnica de Hublot. La firma de Yohji Yamamoto está integrada en el diseño de cada uno de los 300 estuches personalizados del All Black. El nuevo Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo está disponible en una selección de puntos de venta Hublot y en línea en hublot.com.

