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¿Qué fue de las estrellas de Disney Channel con las que crecimos?

Con aniversarios este año como Hannah Montana y High School Musical, regresa la nostalgia de cómo crecimos viendo a las estrellas en Disney Channel. De ídolos adolescentes a empresarios, artistas globales o historias más discretas, así es como evolucionaron las figuras que marcaron toda una generación frente a la pantalla.

Marzo 31, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
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Hubo una época en la que Disney Channel no solo era entretenimiento: era una fábrica de ídolos. Series como Hannah Montana, Wizards of Waverly Place o The Suite Life of Zack & Cody, entre otras, definieron la infancia y adolescencia de toda una generación, convirtiendo a sus protagonistas en rostros icónicos.

Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras de Disney se apagaron?

La respuesta es tan diversa como fascinante.

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Los que se convirtieron en íconos globales

Miley Cyrus dejó atrás su imagen de Hannah Montana para construir una carrera musical arriesgada y hoy profundamente respetada.

Selena Gomez, por su parte, encontró el balance perfecto entre música, actuación y negocio, cuando fundó su marca de maquillaje Rare Beauty, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación.

Zendaya elevó el estándar. De estrella de Disney a ganadora del Emmy y rostro de las grandes mansiones de moda, continúa como actriz y se ha consolidado como una artista A-list de Hollywood.

Y Zac Efron, lejos del estereotipo teen, se transformó en un actor sólido con proyectos que van del cine comercial al contenido documental, manteniendo un equilibrio entre su vida personal y su trabajo.

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Dylan Sprouse and Cole Sprouse Disney Channel Games at Walt Disney World- Red Carpet Orlando, Florida - 02.05.08 Credit: Shannon Livingston / WENN

SL2/Shannon Livingston / WENN

Los que encontraron estabilidad sin escándalo

Otros optaron por una evolución más discreta, pero igual de exitosa.

Los Jonas Brothers supieron capitalizar la nostalgia con un regreso estratégico que los mantiene vigentes.

Brenda Song construyó una carrera actoral sólida y comenzó una familia con Macaulay Culkin, conocido por su papel en Mi Pobre Angelito y My Girl. Y Ashley Tisdale migró hacia la producción y la vida empresarial.

Los gemelos Sprouse de Zack y Cody siguen en el mundo de la actuación pero de una manera más discreta. Dylan se convirtió en empresario con su propia marca, mientras Cole encontró un nicho entre la actuación y la fotografía editorial.

Los que cambiaron completamente de rumbo

Jennifer Stone, la inolvidable Harper de los Hechizeros de Waverly Place, hoy es enfermera certificada.

Bridgit Mendler pasó de protagonizar Good Luck Charlie y otras películas de Disney, a estudiar en MIT y trabajar en proyectos tecnológicos vinculados incluso con la NASA.

Las historias más complejas

Demi Lovato ha sido una de las voces más visibles en torno a la salud mental y las adicciones, transformando su experiencia personal en un discurso público poderoso.

También están quienes rompieron deliberadamente con su imagen Disney, como Bella Thorne o Alyson Stoner, explorando caminos más controversiales o profundamente personales.

Incluso figuras como Lindsey Lohan, se han convertido en referencia obligada cuando se habla de los retos que implica crecer bajo los reflectores desde una edad temprana, adicciones, arrestos y temas legales, y su regreso mucho más estable.

El fenómeno Disney: una generación marcada

Más allá de los nombres individuales, hay algo innegable: Disney Channel fue una plataforma única que moldeó no solo carreras, sino identidades públicas.

Muchos de estos artistas crecieron bajo una narrativa de perfección que, al romperse, dio paso a procesos de reinvención, algunos exitosos, otros más complejos. Pero todos, sin excepción, comparten algo: fueron parte de un momento cultural irrepetible.

Hoy, ver en dónde están es también ver cómo creció toda una generación con ellos.

Disney
Vanessa Villalba Alcocer
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