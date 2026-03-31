El regreso de Hannah Montana: así fue el especial que hizo llorar a toda una generación

¡Por fin llegó el especial que muchos llevábamos esperando! El aniversario de Hannah Montana por sus 20 años desde su estreno, o como Miley Cyrus prefiere llamarlo… el “Hannahversary”.

Entre Miley y todo el equipo detrás del proyecto, lograron provocar una mezcla de emociones: nostalgia, felicidad y emoción, que nos transportan directamente a esa etapa en la que crecimos viendo la serie.

El especial, disponible en Disney+, tiene una duración de una hora, y esto fue lo más destacado:

El inicio

Todo comienza con Miley interpretando “Best of Both Worlds” frente a un grupo de fans, en formato de concierto, recreando la esencia con la que iniciaban los episodios.

Más adelante, entra el set original y, con un emotivo “home sweet home”, revive la icónica casa de Miley Stewart en Malibú.

La entrevista

A lo largo del especial, se desarrolla una conversación íntima conducida por Alex Cooper, host del podcast “Call Her Daddy” y declarada fan.

Miley explicó que decidió hacer un especial en lugar de un concierto para poder llegar a todos sus fans, no solo unos cuantos. También reveló que siguió un consejo de Dolly Parton: promocionar el “Hannahversary” incluso antes de que existiera, para que no se lo pudieran negar.

Compartió recuerdos sobre su audición, su relación con Emily Osment y Mitchel Musso, además de hablar sobre la icónica peluca y el triángulo amoroso con Jake y Jesse.

Algunos secretos que fueron revelados

Durante el especial, Miley compartió varios “secretos” y fun facts de aquella época. Reveló que tenía un crush en su co-star Mitchel Musso, y que la manera en la que conectó con Emily fue durante una visita a Panda Express, donde le enseñó su orden favorita: arroz blanco y Coca de Dieta encima, en lugar de salsa soya.

También recordó uno de sus momentos Disney favoritos: cuando viajaron a Nueva York para hacer promoción de la nueva película de High School Musical, donde Zac Efron y Vanessa Hudgens la incluían en sus car rides.

Otro de los secretos que reveló, fue que Dylan Sprouse —quien en ese momento protagonizaba en “Zack y Cody: Gemelos en Acción”— era su novio, y que su papá los llevaba a comer sushi, incluyendo a Cole a sus citas.

Entre risas, Miley también confesó que uno de sus perks favoritos por ser considerada una “leyenda Disney”, es tener acceso al exclusivo estacionamiento para leyendas dentro del estudio.

Finalmente, compartió que Taylor Swift terminó apareciendo en la película en un momento en el que su carrera apenas comenzaba y reveló que ella fue quien escribió la canción final de la película, “You’ll Always Find Your Way Back Home” (dato que, probablemente, las swifties ya conocían).

El icónico clóset de Hannah

Miley regresa al clóset junto con su mamá, Tish Cyrus, para revivir algunos de los looks más icónicos y memorables del programa, comentando sus favoritos y los que preferían olvidar.

Otros invitados especiales

Entre los momentos más emotivos del especial destacan sus invitados. Su mamá, tuvo una participación clave, ya que —como explica Miley— estuvo profundamente involucrada en el programa, especialmente en la creación de los looks y el estilo de Hannah y de Miley. Además, Miley abrió su corazón al reconocer que fue gracias a ella que nunca perdió su esencia ni su autenticidad.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la aparición de su papá, Billy Ray Cyrus, quien ha sido su padre tanto dentro como fuera de la pantalla. Al revivir recuerdos de las grabaciones, su audición y todo lo que compartieron durante esos años, lograron transmitir una profunda nostalgia, especialmente cuando leyeron juntos una escena de un capítulo particularmente emotivo.

También participa Gary Marsh, entonces presidente de Disney Channel, quien conversó con Miley y su mamá sobre el proceso de selección del papel. Incluso leyó el correo que envió en su momento para defender que Miley debía quedarse con el personaje de Hannah.

Otra de las apariciones que más emocionó fue la de Selena Gomez. Su participación despertó una fuerte carga nostálgica entre los fans, no solo por ser una de las figuras más icónicas de Disney Channel, sino también por recordar su crossover en la serie con el personaje de Mikayla.

Finalmente, la cantante Chappell Roan también formó parte del especial, en una conversación con Miley donde destacó el impacto que tuvo en su carrera, reconociendo que gracias a ella hoy puede expresarse y desarrollarse artísticamente con libertad.

Las canciones

Miley interpreta “This is the Life” y “The Climb”, además de “The Best of Both Worlds”: en el mismo formato íntimo con algunos de sus fans.

“Antes pensaba en Hannah como algo separado de mí [...] y lo que más me gusta de este especial es que representa, de alguna manera, mi forma de reconciliar y unir a Hannah y a Miley en una sola”.

La última sorpresa

Al final del especial, Miley Cyrus comparte de manera profundamente emotiva, lo que le diría a su “yo de pequeña” y a todos su fans que la han acompañado durante estos 20 años.

En este último momento, la artista agradeció entre lágrimas y reflexionó sobre su camino:

“Me enorgullece que eso siempre se haya mantenido fiel, que todo lo que he hecho ha venido primero desde el corazón. Siempre se ha tratado de hacer del mundo un lugar mejor, desde lo que puedo ofrecer”.

Para cerrar el especial, Miley presentó una nueva canción profundamente personal, que se siente como un diálogo entre su yo del pasado y su versión actual.