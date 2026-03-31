Películas que se estrenan próximamente para ver este mes de abril

Luego de su paso por distintos festivales de animación y de su triunfo en los Annie Awards como Mejor Película de Animación Independiente, ARCO (2025), de Ugo Bienvenu, llega a la plataforma. Este filme cuenta la historia de Arco, un niño que viaja accidentalmente al año 2075 y que queda varado en un mundo desconocido. La película, producida por la actriz Natalie Portman, contó con el doblaje latino de los actores mexicanos: Alfonso Borbolla, Memo Villegas y Daniel Tovar, llega al catálogo de MUBI el próximo 10 de abril.

EL AGENTE SECRETO (2025), el largometraje brasileño dirigido por Kleber Mendonça y protagonizado por Wagner Moura, llega a MUBI tras su exitoso paso por las premiaciones. La cinta obtuvo el premio a Mejor Actor y Mejor Director en el Festival de Cannes 2025 y recibió cuatro nominaciones a los Premios Oscar. Ambientada en los años 70, la historia retrata un país atravesado por el miedo, la paranoia y las identidades ocultas, bajo una atmósfera de espionaje y vigilancia constante.

Como parte de los estrenos exclusivos llegan: ENDLESS COOKIE (2025) documental animado nominado a los Spirit Awards 2026 que sigue a dos medios hermanos que, por medio de llamadas, viajan a través del tiempo y el espacio; MIS AMIGOS INDESEABLES: PARTE I - ÚLTIMO AIRE EN MOSCÚ (2024), la historia de un grupo de periodistas independientes que documentan su persecución estatal bajo el régimen de Vladímir Putin, antes y durante la invasión rusa en Ucrania. Por último, estará disponible AGON (2024) un mockumentary dirigido por Giulio Bertelli, hijo de la empresaria y diseñadora de moda italiana Miuccia Prada, una mirada actual sobre las exigencias sociales y la tecnología en el deporte.

“Lindas, jóvenes y peligrosas” es un ciclo conformado por cinco excelentes cintas cargadas de sátira social, excesos y protagonistas adolescentes. Una colección en la que destaca la llegada a la plataforma de DROP DEAD GORGEOUS (1999), el falso documental de culto que fue el debut de la multi nominada, Amy Adams, en compañía de un reparto variado como Kirsten Dunst, Ellen Barkin y Brittany Murphy. El ciclo se complementa con el clásico HEATHERS de Michael Lehmann, SPRING BREAKERS (2012) de Harmony Korine, THOROUGHBREDS (2017) de Cory Finley y BOTTOMS (2023) de Emma Seligman.

Para celebrar la llegada de EL AGENTE SECRETO en la plataforma, MUBI presenta el ciclo “Ansiedades tropicales” dedicado al director Kleber Mendonça Filho, el cual engloba cuatro cortometrajes del realizador: GREEN VINYL (2005), ELETRODOMÉSTICA (2005), FRIDAY NIGHT SATURDAY MORNING (2006) y COLD TROPICS (2009), los cuales representan una oportunidad interesante para sumergirse en la obra del brasileño y conocer las influencias que han marcado sus más recientes trabajos audiovisuales.

La obra más destacada del cineasta británico Steve McQueen, 12 YEARS SLAVE (2013), se une al catálogo de MUBI. Una muestra de cómo el cine afro ha forjado un lugar propio al desafiar lo establecido y reinterpretar el pasado al romper narrativas y visibilizar voces históricamente marginadas mientras exploran identidad, resistencia y legado cultural.

Considerado uno de los guionistas y directores más originales de nuestros tiempos, Charlie Kaufman tiene su propio ciclo titulado“De la mente de Charlie Kaufman”. Una curaduría que demuestra su maestría en el guion con CÓMO SER JOHN MALKOVICH (1998) y ETERNO

RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS (2004); y su expertis en la dirección con la llegada de SYNECDOCHE, NEW YORK (2008). Una exploración a sus historias, que mezclan lo psicológico, surreal y existencial.

Reconocida en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2022, BLIND WILLOW, SLEEPING WOMAN (2022) se integra a MUBI como estreno destacado del mes. Dirigida por Pierre Földes e inspirada en los relatos de Haruki Murakami, la película animada cuenta una historia en la que fuerzas insólitas empujan a tres personajes a salvar Tokio y enfrentar el vacío de sus vidas.

BLOSSOMS SHANGHAI, la primera serie del reconocido director Wong Kar Wai, llega a su parte final con la publicación de los últimos diez capítulos. La serie que explora el poder y honor en un Shanghái de los años 90 podrá disfrutarse ahora en su totalidad con 30 episodios.

Así, entre estrenos premiados, ciclos de autor y miradas que desafían lo convencional, MUBI construye una programación que dialoga con el presente desde distintas latitudes y estilos. Abril se perfila como una invitación a descubrir nuevas voces, revisitar grandes nombres y sumergirse en historias que, ya sea desde la animación, el thriller o el cine de autor, exploran la complejidad de nuestro tiempo.