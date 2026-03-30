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Erik Rubín vuelve a presumir a su nueva novia

El cantante ya no esconde su amor y vuelve a posar junto a su novia y a su hija Nina en el Tecate pa’l Norte

Marzo 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Hace unas semanas, el cantante Erik Rubín hizo pública su relación luego de que su expareja, la conductora Andrea Legarreta confirmó su noviazgo con el conductor Luis Carlos Origel.

Este fin de semana, la pareja asistió al festival musical en compañía de la hija menor del intérprete, demostrando que la joven ya convive con la nueva pareja de su papá.

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En la imagen que compartió el cantante, aparecen juntos a las afueras de un restaurante, horas antes de que comenzara el festival. Más tarde, asistieron al concierto de Guns N’Roses, donde corearon sus canciones.

Aunque todavía es un misterio la identidad de la mujer, Andrea recientemente dijo que es “una niña linda”, y que ya tuvo oportunidad de conocerla.

Por su parte, Mía Rubín, hija mayor de Legarreta y Rubín habló sobre el nuevo romance de su papá, quien decidió volver a darse otra oportunidad en el amor con la joven que conquistó su corazón. Durante un encuentro con la prensa en el estreno de la obra Matilda, El Musical, mencionó, “sí, claro que le doy el visto bueno. A mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”.

Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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