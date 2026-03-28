“El mejor show hasta ahora": Joe Keery asegura que México es el mejor público

Joe Keery, conocido por su papel como Steve Harrington en “Stranger Things”, también ha construido una sólida carrera musical bajo el nombre de Djo. Con un estilo alternativo y experimental, el artista ha logrado conectar con una nueva audiencia, llevando su propuesta más allá de la actuación y consolidándose en la escena musical internacional.

Después de su presentación en Lollapalooza Argentina, las expectativas de los fans mexicanos se elevaron aún más, y su concierto sold out en el Pepsi Center, que sucedió el 25 de marzo en 2025.

Un concierto que no olvidar

Vivió un momento muy especial durante su paso por México, donde el público lo recibió con el cariño característico del país; entre gritos, fue sorprendido con un Dr. Simi, un gesto ya icónico de los fans mexicanos que no dudaron en hacerlo sentir como en casa. Incluso él jugó con el peluche.

El mejor show que hemos tenido hasta ahora, no estoy bromeando. Joe Keery.

Después de que el público le gritara “Joe, hermano, ya eres mexicano” el cantante de End of Beginning lucía extasiado por el buen recibimiento de México, algo que sin duda lo dejará pensando en añadir a nuestro país en su siguiente tour. Aún le quedan dos fechas en Zapopan y Monterrey, finalizando su estadía el 29 de marzo.